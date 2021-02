Schutzeinrichtung: Damit die Schutztür wirklich sicher schützt

Anzeige

Um beweglich trennende Schutzeinrichtungen sicher zu überwachen, bietet Pilz das neue Schutztürsystem PSENmech an. Das System hält die Schutztür so lange zu, bis die Maschine oder Anlage gestoppt ist. Ein unbeabsichtigter Wiederanlauf der Gefahrenbewegung werde so verhindert, betont der Anbieter. Zusätzlich kann das Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung um eine Fluchtentriegelung und Notentsperrung an begehbaren Türen ergänzt werden. Damit eignet sich die Neuheit für den Personen- und Prozessschutz in zahlreichen Branchen. Zudem ist das Schutztürsystem mit Kopfteil und 3D-Betätiger aus Metall unempfindlich gegenüber Wasser, Schmutz und Staub. Sein robustes Design macht PSENmech mechanisch hoch belastbar. Der Anwender kann zwischen verschiedenen Betätigern und mehreren Betätigungseinfahrrichtungen wählen. Zusammen mit den konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 bietet PSENmech eine wirtschaftliche Komplettlösung für die Schutztürüberwachung mit Zuhaltung aus einer Hand. (dk)

