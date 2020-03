Arbeitsschutz:Flexibles Konzept sichert Abkantpressen Arbeitsschutz:Flexibles Konzept sichert Abkantpressen

Anzeige

Bei der Beschaffung einer neuen Abkantpresse wollten die Verantwortlichen der Werkstätten Karthaus das in der Metallverarbeitung je nach Maschine einhergehende Restrisiko reduzieren. Die Dülmener beschäftigen sich seit Jahren mit der qualifizierten Eingliederung von Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben. Im Fokus stand dabei jeglicher Eingriff einer dritten Person in den Gefahrenbereich als auch das Klemmen der Finger an der Oberwange, wenn das Blech falsch gehalten wird.

Im Zuge dieser Anforderung nahm der Werkzeugmaschinenhersteller Volz aus Witten mit Fiessler Elektronik aus Aichwald Kontakt auf, um ein geeignetes Sicherheitskonzept zu erarbeiten. Nach eingehender Diskussion wurde zusätzlich zu der standardmäßig vorgesehenen Frontabsicherung AKAS ein Lichtvorhang eingebaut. Dieser soll jegliche Abwärtsbewegung der Oberwange stoppen. Somit werden Dritte, die aus Unachtsamkeit in den Gefahrenbereich gelangen als auch die Quetschmöglichkeit der Hände an der Oberwange, abgefangen.

Eine weitere Anforderung an den Lichtvorhang ist, dass eine vorgelagerte Blechauflage ausgeblendet werden muss und auch ein Blech mit 6 mm Stärke nicht zur Abschaltung führt. Die Auswahl fiel auf einen Sicherheitslichtvorhang der Serie BLVT von Fiessler Elektronik. Neben einer schnellen Reaktionszeit punktet dieser Lichtvorhang mit bis zu elf verschiedenen Blanking-Programmen, sodass der Lichtvorhang an die verschiedensten Anwendungsbereiche einfach angepasst werden kann.

Weiterhin sollte der Lichtvorhang so in das Sicherheitskonzept eingebunden werden, dass dieser per Schlüsselschalter zu- als auch abgeschaltet werden kann. Je nach Qualifikation und Fähigkeit des Bedieners hat der Gruppenleiter die Möglichkeit, die Maschine mit oder ohne Lichtvorhang zu betreiben. Ein Fingerschutz ist in jedem Falle durch das Abkantpressenabsicherungssystem AKAS zu jeder Zeit gewährleistet, heißt es.

Um den Aufwand von zusätzlichen Geräten oder Komponenten gering zu halten, wurden die neuen Funktionen, das Programmieren als auch die Auswertung des Lichtvorhangs auf der vorhandenen Sicherheits- steuerung FPSC von Fiessler integriert. Diese Integration wurde nach Vorgabe seitens Volz von Fiessler durchgeführt und getestet. Installation, Inbetriebnahme und Einweisung an der Maschine vor Ort führte Volz durch. Somit wurde eine Standard-Abkantpresse innerhalb kürzester Zeit fit gemacht für einen neuen Anwendungsfall.

Den Nutzen haben die Beschäftigten der Karthaus-Werkstätten. Sie werden nun bestmöglich vor Arbeitsunfällen an der Abkantpresse geschützt. (dk)

Kontakt:

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG

Buchenteich 14

73773 Aichwald

www.fiessler.de