Highspeed in der Produktion vieler Branchen

In der Automobil-, der Lebensmittel- oder der Elektroindustrie, im Maschinenbau wie auch in der allgemeinen Automatisierung sind hohe Produktivität und Prozesssicherheit beim Bewegen von Werkstücken entscheidend. Eingesetzt werden hierfür oft elektrische Antriebe, die auch SMC in vielfacher Ausführung anbietet. Seiner auf dem Markt etablierten Serie LEFS in Schlittenausführung hat der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung jetzt mit der Serie LEFS#F ein Performance-Upgrade beschert. So wurden neben der Beschleunigung auch die Geschwindigkeiten sowie die horizontale wie vertikale Nutzlast erhöht und gleichzeitig die Prozesssicherheit und Präzision dank Kugellaufspindelantrieb verbessert. Mithilfe der Neuheit reduziert sich die Zykluszeit laut Angaben um rund 33 Prozent auf 0,62 s, was deutliche Zugewinne bei der Produktivität zur Folge hat. Neben der verringerten Taktzeit erweitert der neue elektrische Spindelantrieb zudem die Anwendungsbereiche, sodass auch schwere Teile bewegt werden können. (dk)

