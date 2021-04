Anzeige

Um die neuen Servomotorenreihen 8LW und 8LS mit hoher Drehmomentdichte hat B&R sein Motorenportfolio erweitert. In Verbindung mit den Servoverstärkern der Acopos-Baureihe wird laut Angaben ein bis zu 75 Prozent höheres Nenndrehmoment gegenüber vergleichbaren Motoren erreicht. Hersteller von Maschinen können erheblich Bauraum einsparen und diese wesentlich kompakter gestalten. Das neue Design und die verbesserte Wärmeabführung erhöht die Leistung der Motoren, betont B&R. Zudem würden durch ein neuartiges Wicklungsdesign Gleichlaufschwankungen reduziert. Die Motoren weisen ein gutes Rundlaufverhalten auf, das insbesondere bei Druck- und Schleifverfahren gefordert wird, sowie eine verbesserte Positions- und Wiederholgenauigkeit. Die Servomotoren eignen sich für eine Anschlussspannung von 325 oder 750 VDC und lassen sich in Höhen bis 4000 m einsetzen. Alle Motoren werden wahlweise als robuste Einkabellösung für EnDat 2.2 in Verbindung mit skalierbaren Sicherheitsfunktionen oder als Zweikabellösung für Resolver und EnDat 2.2 bei allen Motorbaugrößen angeboten.

www.br-automation.com