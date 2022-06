Intelligente Produkte für Linearbewegungen

Um in einer digitalen Fertigung ihr volles Potenzial abrufen zu können, benötigt Lineartechnik oft externe Steuerungen und Sensoren. Diese werden oft von unterschiedlichen Anbietern bezogen, was zu Problemen bei Kompatibilität, Funktionalität und Wartung führen kann. Bei der neuen Generation an SmartX-Lineartechnikprodukten von Ewellix ist das nicht mehr notwendig, so der Hersteller. Alle erforderlichen digitalen Steuerungs-, Sensor- und Kommunikationstechnologien sind demnach bereits integriert.

Die Lineartechnikkomponenten verfügen über einen redundant ausgelegten Twin-CPU-Controller mit integrierter Software, Elektronik sowie internen und externen Busanschlüssen. Damit kann sie der Anwender einfach programmieren und integrieren oder die Parameter später ändern. Außerdem lassen sich Sicherheits-, Mess- und Steuerfunktionen einfügen. SmartX ermöglicht darüber hinaus die Integration verschiedener Sensoren. So wird Ewellix beispielsweise die ersten Produkte mit internen digitalen Positionssensoren ausstatten – was eine Neukalibrierung überflüssig machen soll. Weitere Sensor- und Software-Optionen können dazu beitragen, die Sicherheit zu verbessern. Bislang sind drei Produkte der Linie verfügbar: Der smarte CAHB-2xS-Aktuator sowie die aktualisierten Versionen des Liftkit und des Slidekit. Diese sollen Robotik- und Automatisierungssystemen mehr Bewegungsfreiheit verleihen. (ys)