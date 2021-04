Anzeige

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 von Beckhoff für die direkte Montage an der Maschine oder Anlage ist vollständig in Schutzart IP 65/67 ausgeführt. Das laut Anbieter kostengünstige und leistungsstarke Gerät fungiert wie ein dezentral installierbares Edge-Device. Als platzsparender, lüfterloser Rechner eignet er sich universell für performantes Automatisieren, Visualisieren und Kommunizieren. Ausgestattet ist der Industrie-PC mit einer leistungsfähigen Intel-Atom-Multicore-CPU mit bis zu vier Prozessorkernen. So lassen sich verglichen mit konventionellen ARM-basierten Edge-Devices auch komplexere Applikationen, eine dezentrale Datenvorverarbeitung und die Erfassung großer Datenmengen realisieren.

www.beckhoff.com

Kontakt:

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20

33415 Verl

Tel.: +495246963–0

www.beckhoff.de

Hier finden Sie mehr über: