Zur Anbindung und Digitalisierung von Spindeln und Motoren an das Internet der Dinge (IIoT) zeigt GMN auf der EMO sein Embedded System IDEA-4S in einer weiterentwickelten Version. Die Lösung lässt sich für viele Antriebskomponenten einsetzen und macht Antriebe IIoT-ready. Die leicht integrierbare Technologie versetzt Spindeln und Motoren in die Lage, relevante Informationen zu erheben, diese anzureichern und sie zu interpretieren. Das System ermittelt diese Daten auf einfache Weise, bewertet sie und stellt sie mittels bidirektionaler Signale über IO-Link für einen Austausch und die Kommunikation in Produktionsnetzwerken bereit. Dank dieser Schnittstelle lässt es sich unabhängig von Feldbussystemen und damit universell für alle Steuerungen einsetzen. (dk)

www.gmn.de