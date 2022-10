Magnetische Positionssensoren mit IO-Link

Mit der neuen WIM-IOL-Serie ergänzt Turck sein Angebot an kompakten Positionssensoren zur Erfassung magnetischer Kolben in Pneumatik- oder Hydraulikzylindern. Die neue Serie besteht aus acht Sensoren mit IO-Link 1.1, die Messbereiche von 32 bis 256 mm abdecken. Über IO-Link und den integrierten Taster können Anwender den Messbereich der Sensoren auf den Hubweg der Kolben im Zylinder teachen. Das vereinfacht die Montage im Vergleich zu analogen Sensoren, da diese entweder exakt auf die Totpunkte montiert werden oder mit Korrekturfaktoren in der Steuerung arbeiten müssen. Die IP67-Sensoren arbeiten mit einer Auflösung von 15 Bit. Typische Applikationen sind die Vorschuberfassung in Kunststoffspritzmaschinen oder Schraubautomaten, die Positionierung des Schweißkopfs beim Ultraschallschweißen oder die Überwachung der Folienspannung in Verpackungsmaschinen. (ys)

Hier finden Sie mehr über: