Hoffmann Group erweitert Sortiment

Anzeige

Die Hoffmann Group hat ihr modulares Axial-Stechsystem ausgebaut. Neue Sorten für Alu, Stahl und Inox bieten Stechbreiten von drei bis acht Millimetern und stechen bis zu 100 Millimeter tief – bisher waren Stechbreiten von ein bis vier und Stechtiefen bis 18 Millimetern möglich. Die einseitigen Wendeplatten sind in den vier Systemgrößen Medium, Medium plus, Heavy Duty und Heavy Duty plus erhältlich.

Beim Axialstechen sind die Anforderungen an die Prozesssicherheit besonders hoch. Die Hoffmann Group hat deshalb ein Klemmsystem konzipiert, bei dem nicht nur ein großer Plattenanschlag, sondern auch der beim Bearbeitungsprozess entstehende Schnittdruck die Wendeschneidplatte stabilisiert.

Die notwendigen Grundhalter sind in drei verschiedenen Größen und mit einem Schaftquadrat von 20, 25, 32, 40 und 50 Millimetern erhältlich. Die Schneidenträger werden über drei Senkkopfschrauben gewechselt, was laut Hersteller zu großer Stabilität führt. (kr/sd)

www.hoffmann-group.com