Auf engem Raum von innen und außen spannen

Der Spezialist für Spann- und Greiftechnik Schunk zeigt im September auf der AMB in Stuttgart, mit welchen Stellschrauben sich Metallbearbeitungsprozesse effizienter und flexibler gestalten lassen sollen.

Der neue Zentrischspanner KRP3 ergänzt den stationären Tandem3-Baukasten für die flexible Werkstückspannung. Damit sollen sich runde Werkstücke auf engem Raum automatisiert von außen und innen spannen lassen. Wer noch am Anfang steht und einen kostengünstigen Einstieg in die Teilautomatisierung einer Werkzeugmaschine mit einem Cobot plant, bekommt mit den Applikations-Kits MTB einen Automatisierungsansatz. Die enthaltenen Greifer und Kraftspanner sind auf die spanabhebende Bearbeitung angepasst und mit roboterspezifischen Anschlüssen kombinierbar.

Endlich live zeigen möchte der Hersteller auch das flexible und wartungsarme Handspannfutter Rota-M flex 2+2. Das zentrisch ausgleichende 4-Backen-Futter verfügt über einen großen Ausgleichshub. Egal ob rund, kubisch oder unförmig – damit sollen sich verschiedene Werkstückgeometrien mit einem Spannmittel auf Fräs-Drehzentren aufspannen lassen. Auch der Werkzeughalter iTendo2 soll die Aufmerksamkeit auf der Messe auf sich ziehen. Er liefert Daten in Echtzeit „closest to the part“ und erkennt laut Hersteller frühzeitig Werkzeugverschleiß. (ys)

AMB 2022, Halle 1, Stand H30