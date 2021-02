Wälzlager: Order-Programm verringert Kapitalbindung

Anzeige

Der Wälzlagerhersteller NSK bietet Käufern seiner Linearsysteme eine Möglichkeit, ihre Kapitalbindung zu senken und den Cashflow zu verbessern. Auch sind die benötigten Antriebskomponenten dadurch verfügbar.. Hierfür bevorratet NSK regelmäßig nachgefragte Lineartechnikprodukte wie Kugelgewindetriebe und Linearsysteme und versendet sie bei Bedarf. Die vereinbarte monatliche Bedarfsmenge kann flexibel angepasst werden. NSK stellt die Produkte im europäischen Zentrallager in Tilburg/NL bereit, und der Kunde ruft die Komponenten innerhalb einer festgesetzten Frist, beispielsweise von zwölf Monaten, jeweils kurzfristig ab. Alternativ kann ein Jahresbedarf mit einem prognostizierten Monatsabruf festgelegt werden. Auch hier verpflichtet sich der Kunde zur Abnahme der Gesamtmenge innerhalb von zwölf Monaten. Neben den Vorteilen für den Kunden in puncto Cashflow-Optimierung hat NSK wiederum ausreichend Vorlauf, um die entsprechenden Komponenten in die Produktionsplanung aufzunehmen und die anspruchsvollen Produkte zeitgerecht bereitzustellen. (dk)