Anzeige

Mit seinen Low-Cost-Automation-Lösungen ermöglicht Igus auch den Einstieg in die Servicerobotik. Um neue Leichtbaukonzepte einfach und kostengünstig umzusetzen, hat der Anbieter einen neuen Getriebebaukasten für Cobots entwickelt. Im Zentrum steht das voll integrierte Tribo-Wellgetriebe mit Motor, Absolutwert-Encoder, Kraftregelung und Controller. Im Getriebe kommen Tribo-Wellgenerator und Tribo-Flexring mit Außenverzahnung sowie ein Außenläufer Brushless-DC-Motor zum Einsatz. So lässt sich mithilfe von Verbindungselementen ein individueller Roboter konstruieren, dank der zusätzlichen elektronischen Komponenten auch als Cobot. Zum Einsatz kommen sollen sie in Robotern mit einem Gesamtgewicht von weniger als 8 kg. Cobot-Ideen sollen sich mit dieser Plug-and-play-Lösung schnell in die Tat umsetzen lassen, ohne sich Gedanken zur Leistungselektronik machen zu müssen. Denn dank der elektronischen Komponenten im vollintegrierten Wellgetriebe sind MRK-Fähigkeiten möglich. Auch in einer neuen Version des Serviceroboters RebeL von Igus sollen die neuen vollintegrierten Wellgetriebe in diesem Jahr zum Einsatz kommen. Diese Robotergeneration wird dadurch wesentlich schlanker und durch die integrierten BLDC-Motoren mit Leistungselektronik günstiger. Er soll 2 kg tragen können und eine Reichweite von bis zu 650 mm besitzen. Der Getriebebaukasten wird laut Angaben auch auf dem Online-Marktplatz RBTX.com verfügbar sein.

www.igus.de