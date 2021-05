Vakuum Greifer:Im Einsatz bei schnellen Prozessen

Anzeige

Vakuumgreifer an kollaborativen Robotern ermöglichen sichere und zugleich schnelle Prozesse. Um deren Installation und Wartung zu beschleunigen und noch flexibler bei verschiedensten Anwendungsfällen zu sein, hat SMC mit der Serie ZXP-X1 sein Vakuum-Portfolio erneut weiterentwickelt. Das plug-and-play verschafft Anwendern viele Vorteile.

Kundenanforderungen ändern sich immer wieder. Gleichzeitig sind Wartung und Instandhaltung unverzichtbar, um die Prozesssicherheit zu gewährleisten. Das gilt auch für die Fälle, in denen Vakuumgreifer etwa an Cobots für Pick-and-Place-Anwendungen bis hin zum Etikettieren oder Palettieren eingesetzt werden. SMC, der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung, bietet daher mit der Vakuum-greifereinheit der Serie ZXP-X1 eine neue Lösung, von der Anwender umfangreich profitieren: Zeitersparnis bei Installation und Wartung, mehr Flexibilität dank einer variierbaren Anzahl an Vakuumsaugern und individueller Befestigungsmöglichkeiten sowie Platzersparnis durch eine All-in-one-Einheit mit beispielsweise integriertem Vakuumerzeuger und Drucksensor.

Schnell einsatzbereit

Der Anschluss des Vakuumgreifers ZXP-X1 erfolgt nach dem Plug-and-play-Prinzip: Die einfache sowie intuitive Programmierung ermöglicht die rasche Inbetriebnahme durch müheloses Anschließen der Luftversorgungsleitung und der elektrischen Verdrahtung per M8-Steckverbindung. Mittels normiertem Montageflansch lässt sich auch der Greifer mit wenig Aufwand anbringen. Ferner verhindert ein am Vakuumanschluss angebrachtes Gittergewebe, dass Fremdkörper eindringen. „Anwender erhalten eine Lösung, die ihnen eine Zeitersparnis bei Installation und Wartung bietet – und damit Kosten spart“, meint Produktmanagerin Irina Hermann.

Variantenreich mit kompaktem Design

Je nach Anwendungsfall lassen sich nicht nur einer, zwei oder vier Vakuumsauger am Greifer anbringen, sondern auch diverse Saugervarianten – ob hinsichtlich Durchmesser, Saugerform (flach, flach mit Rippen, dünn flach, Faltenbalg oder mehrstufiger Faltenbalg) oder Material (NBR, Silikonkautschuk, Urethankautschuk oder FKM). Außerdem können die Sauger dank Befestigungsflansch einerseits mit unterschiedlichen Abständen befestigt und andererseits bei externer Vakuumquelle separat verwendet werden. Zudem lässt sich durch das optionale Anbringen des Vakuumsicherheitsventils der Serie ZP2V von SMC der Prozess optimieren und das Vakuum auch bei nicht belegten Saugern beim Transfer aufrechterhalten. Die Zertifizierung der Serie ZXP-X1 für Universalroboter der Serien UR3(e), UR5(e), UR10(e), UR16e (kollaborative Roboter/Cobots) ermöglicht darüber hinaus den Einsatz an verschiedenen Robotersystemen.

Den Greifer auf Diät gesetzt

Überdies hat SMC dem Greifer eine Diät verpasst: Die Zahl der Komponenten wurde reduziert und die äußeren Dimensionen verschlankt. Dies reduziert das Gewicht um weitere 5 Prozent. Da Vakuumerzeuger, Vakuumsauger, Ventile und Drucksensoren in einer Einheit verbaut sind, ist die Serie ZXP-X1 als All-in-one-Einheit mit ihren vielfältigen Vorteilen branchenweit und für verschiedenste Aufgaben geeignet – von der Nahrungsmitte- über die Papier- und Verpackungsindustrie bis hin zur Automatisierungs- und Fertigungsindustrie. (dk)