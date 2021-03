Anzeige

Einen nochmals deutlich verbesserten Verschleißschutz in einem gleichzeitig erweiterten Temperaturbereich bietet der Getriebehersteller Neugart mit einem gezielt für Planetengetriebe entwickelten Spezialschmierstoff. Seit Januar kommt er in den fettgeschmierten Standard-modellen der Economy Line von Neugart zum Einsatz. Das neue Spezialfett für hochbelastete Kleingetriebe „Klübersynth GE 14-112“ von Klüber Lubrication enthält spezifische Additive, die exakt auf die Anforderungen von Planetengetrieben abgestimmt wurden. Das Schmierfett ist das Ergebnis einer Entwicklungspartnerschaft der Kippenheimer mit dem Schmierstoffspezialisten Klüber Lubrication. Wie es weiter heißt, geht die neue Lösung noch stärker auf kundenspezifische Anforderungen ein, da sie einen noch weiteren Anwendungsbereich ermöglicht. Konkret betrifft die Neuerung alle fettgeschmierten Standardmodelle der Economy-Getriebe des Anbieters. Die technischen Leistungsdaten im Referenzpunkt bleiben dabei unverändert. Kunden für diese Modelle würden automatisch von den Vorteilen des neuen Schmierstoffs profitieren, so der Anbieter.

