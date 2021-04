Ergonomischer Systemarbeitsplatz

Anzeige

Moderne Arbeitsplätze setzen neben Funktionalität auch hohe Ansprüche an die Ergonomie voraus. Beides erfüllen die individuellen, auf Knopfdruck höhenverstellbaren Systemarbeitsplätze von Hahn+Kolb, die damit ein gesundes und effizientes Arbeiten ermöglichen. Die Arbeitsplätze bestehen aus Grundgestell und Arbeitsplatte. Es gibt sie in standardisierten Systembreiten von 1200, 1600 und 2000 mm mit einer maximalen Traglast von 400 kg. Per Tastenbedienung lassen sich die Tische stufenlos in der Höhe je nach Ausführung zwischen 690 und 1200 mm verstellen. Auf diese Weise können die Arbeitsplätze an verschiedene Personen und Aufgaben schnell angepasst werden. Möglich machen dies vier Hubsäulen, die das System mit einer maximalen Hubgeschwindigkeit von 38 mm/s bewegen. Dank modularem Steckaufbausystem lassen sich unterschiedliche Arbeitsplätze schnell kreieren. Auch bei der Ausstattung gibt es viele Varianten und Bauteile: von hochwertigen Schubladen und neigbaren Fachböden bis zu Lochblechen und dimmbaren LED-Systemleuchten.

www.hahn-kolb.de