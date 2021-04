Anzeige

Die teilbare Kabeleinführung EMV-KEL-DS basiert auf dem bekannten KEL-U-System von Icotek. Dabei gewährleistet die Neuheit laut Anbieter nicht nur EMV-Dichtigkeit, sondern leitet zugleich schirm- als auch feldgebundene Störungen zuverlässig ab. Die Teilbarkeit der Kabeleinführung ermöglicht es, vorkonfektionierte Leitungen einzuführen und gemäß IP55 abzudichten. Der werksseitig angebrachte Stecker muss nicht vom Kabel getrennt werden. Die EMV-DS-Systeme verfügen über eine Doppelkammer. Die geöffnete Kabeleinführung wird in jeder Kammer mit je einer EMV-Tülle bestückt: Hierbei handelt es sich um eine vollflächig hochleitfähige Kabeltülle zur Kontaktierung des Kabelschirms über 360°, um leitungsgebundene Störungen abzuleiten. Das Kabel wird abisoliert und der sensible Kabelschirm freigelegt. Die Kontaktierung erfolgt auf die EMV-KT-Tülle und dann auf den leitfähigen, metallisierten Rahmen. Die zusätzliche KT-Tülle hat eine reine Abdicht- und Zugentlastungsfunktion. Im Lieferumfang enthalten ist eine leitfähige Flachdichtung, über die die Kontaktierung zwischen der EMV-Kabeleinführung und der leitfähigen Gehäusewand realisiert wird. Verfügbar ist die neue Kabeleinführung EMV-KEL-DS in drei Varianten und passt für die Standardausbruchgröße 112 x 36 mm. Überdies ist das System halogen- und silikonfrei.

