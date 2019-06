Sicherheit von Betriebsmitteln

Anzeige

Laut Arbeitsschutzgesetz und Betriebssicherheitsverordnung tragen Unternehmen die Verantwortung für die Sicherheit der Betriebsmittel. Diese müssen regelmäßig überprüft werden. Einer der führenden Hersteller von Hubschraubern und Flugzeugbauteilen, Airbus Helicopters, arbeitet seit 2013 mit der Wisag Industrie Service Gruppe, einem Industriedienstleister, zusammen. Nun hat das Unternehmen den Vertrag mit der Wisag um fünf Jahre verlängert. Denny Speichinger, Niederlassungsleiter der Wisag Produktionsservice in Ulm erklärt: „Wir sind von Airbus Helicopters mit der Betreuung von über 10.000 Anlagen und Betriebsmitteln beauftragt. Dabei sind wir sowohl für die Wartung und Inspektion als auch für deren Instandsetzung verantwortlich.“ Damit die rund 7000 Mitarbeiter von Airbus in Donauwörth unfallfrei arbeiten können, ist Sicherheit oberstes Gebot. „Aus diesem Grund sind wir täglich mit etwa 20 Kollegen im Einsatz, um alle Anlagen und Betriebsmittel zu prüfen und instandzusetzen – von der einfachen Leiter über Krananlagen und Lastaufnahmemittel bis hin zu ganzen Absaug- und Lackieranlagen“, so Speichinger. (sd)

12. Juni 2019