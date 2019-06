Büroeinrichtung

Anzeige

Fellowes, ein Unternehmen für ergonomische Arbeitsplatzlösungen und -geräte, erweitert sein Angebot an Sitz-Steh-Lösungen um die neue Lotus RT Sitz-Steh-Workstation. Sie verwandelt jeden herkömmlichen Schreibtisch in eine dynamische Lösung und ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Der flexible TriMotionTM-Monitorschwenkarm erlaubt dem Anwender, durch eine 180°-Schwenkung am Sockel und einer Höhenverstellung von 43 cm, den Monitor samt Plattform anzupassen und zu bewegen. Die innovative Smooth Lift Technology ermöglicht den Mitarbeitern einfach vom Sitzen ins Stehen zu wechseln.

Die Ablagefläche im Wasserfall-Design bietet Platz für Schreibtischutensilien und Smartphone, während das eingebaute Kabelmanagement-System einen unordentlichen Kabelsalat verhindert. (sd)

20. Juni 2019