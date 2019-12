Anzeige

Mit der neuen Werkzeugbeschichtung IG35 bietet Horn hohe Leistungen und Standzeiten beim Bearbeiten von rostfreien Stählen, Titan- und Superlegierungen. In Verbindung mit den Geometrien 3V und FY hemmt die Aluminium-Titansiliziumnitrid-Schicht die Bildung von Aufbauschneiden durch geringe Reibwerte. Durch die sogenannte HiPims-Beschichtungstechnologie weist die Schicht eine sehr glatte Oberfläche und hohe Warmfestigkeit auf. Zudem ist die Werkzeugschicht frei von Schichtdefekten wie etwa Droplets oder anderen Schichtfehlern an der Schneidkante. Der Werkzeughersteller passt das Schichtsystem, die Spanformgeometrien sowie die Mikrogeometrien auf die typischen Anwendungen wie das Innen- und Außenstechen, Langdrehen, Zirkular- und Vollhartmetallfräsen an. Für den Anwender heißt das: Er kann höhere Schnittwerte fahren und erreicht so den Angaben zufolge kürzere Zykluszeiten und günstigere Stückkosten. Außerdem sollen sich durch den Einsatz der neuen Schicht höhere Oberflächenqualitäten erzielen lassen. (dk)

6. Dezember 2019

