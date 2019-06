Anzeige

Spindellager von Knapp Bearing Technology (KBT) nach ISO 492:2014 sind im Aufbau und in der Funktion einreihige Schrägkugellager aus massiven und gehärteten Außen- und Innenringen. Der Wälzkörpersatz besteht aus Kugeln mit Massiv-Fensterkäfigen. Seine Eignung als Spindellagerung erreicht das Maschinenelement Schrägkugellager in erster Linie durch eingeengte Toleranzen in Geometrie und Formgenauigkeit. Dabei spielt die Stahlqualität eine große Rolle: KBT Spindellager werden den Angaben zufolge in besten Stahlqualitäten gefertigt für eine optimale Oberflächenbeschaffenheit. Die Spindellager sollen maximale Führungsgenauigkeit bei physikalisch höchstmöglichen Drehzahlen gewährleisten. Dabei handelt es sich um Hochgenauigkeitslager, die hergestellt sind in Maß-und Toleranzgenauigkeit nach DIN ISO 1132. Anwendung finden sie als Lagerung der Hauptspindeln in Werkzeugmaschinen mit deutlicher Leistungssteigerung bei erhöhter Betriebssicherheit. (sd)

15. Juni 2019