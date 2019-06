Geräte für Gefahrenbereiche

Anzeige

Getac, ein Hersteller für robuste Computer, hat das Tablet K120-Ex auf den Markt gebracht. Das Tablet ist eine Produktvariante des K120-Tablets. Ausgestattet mit einer explosionssicheren, intrinsischen Sicherheitstechnologie, die den EU-Richtlinien entspricht, eignet es sich besonders für Aufgaben in der Anlagenüberwachung und -wartung, beim Produktionsmonitoring oder im Stillstands-Management. Der Einsatz von Ex-Computern ermöglicht das mobile Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen. Dabei unterscheidet man zwischen explosionsfähigem Gas und brennbarem Staub.

Die Einteilung der Bereiche reicht von Zone 0 bis 2 für Gas und Zone 20 bis 22 für Staub und unterscheidet sich in der potenziellen Explosionsgefahr. Das neue Tablet eignet sich für den Einsatz in der Explosionsschutzzone 2/22 und ist zusätzlich für den US-Markt für den Einsatz in Gefahrenzonen der Stufe C1D2 (US) als K120-ANSI ohne Einschränkung zertifiziert.

Das Tablet verfügt über einen Intel Core i5- und i7-Quad-Core-Prozessor der achten Generation. Darüber hinaus ist es mit einem 12,5 Zoll großen Display und LumiBond-Technologie ausgestattet, die eine gute Ablesbarkeit des Displays sichert und eine Bedienung bei Regen und mit Stift oder Handschuhen ermöglicht. Dabei erreicht das Display eine Helligkeit von 1200 Nits.

Das Tablet K120-Ex ist zusätzlich nach Militärstandard MIL-STD-810G als langlebig und nach IP65 als resistent gegen Wasser und Staub zertifiziert. Darüber hinaus weist das Gerät eine Sturzresistenz bis zu 1,80 Meter auf und funktioniert zuverlässig im Temperaturbereich von -21 °C bis +63 °C. (sd)

19. Juni 2019