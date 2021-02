Reyher: Befestigen in einem Arbeitsgang im Trockenbau

Anzeige

Mit seiner exklusiv ins Programm aufgenommenen innovativen Schrauben-Dübel-Kombination macht Reyher die Montage im Trockenbau zum Kinderspiel. Regale, Leuchten oder Hängeschränke lassen sich in einem Arbeitsgang befestigen. Das dreiteilige System besteht aus einer Schraube, einer Kunststoffhülle und einer selbstbohrenden Spitze mit einem Durchmesser von 5,5 mm. Die Schraube lässt sich in einem einzigen Schritt in Sekundenschnelle mit einem Akkuschrauber einschrauben. Durch die Drehbewegung der Schraube verknotet der Dübel und sorgt so laut Angaben für maximalen Halt in der Wand. Die Systembefestigung eignet sich für nahezu alle Arten von Trockenbau-, Sperrholz-, Gips- sowie Kalziumsilikatplatten und ist für eine Traglast von bis zu 20 kg ausgelegt. Wird die Befestigung zu einem späteren Zeitpunkt herausgedreht, bricht die Spitze an einer Sollbruchstelle ab, sodass sich die Schraube einfach aus der Trockenbauwand entfernen lässt. Die Spitze und die verknotete Kunststoffhülle verbleiben in der Wand; das kleine Loch lässt sich leicht verschließen. (dk)

