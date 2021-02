IO-Link-fähiger Sensor

Anzeige

Um fluidtechnische Systeme zu betreiben, muss das gewählte Zeitfenster genau überwacht werden. Der Grund: Hydraulik- und Schmieröle verändern ihre Viskosität abhängig von der Temperatur. Deshalb reicht es auch nicht mehr aus, in kommunikativen Steuerungsabläufen eine Maximaltemperatur binär zu setzen. Umso wichtiger ist die Ist-Temperatur im Ölbehälter als Mittelwert und eventuell an weiteren kritischen Punkten des Systems. Diese anspruchsvolle Aufgabe löst der IO-Link-fähige Temperatursensor der Baureihe TF von Bühler. Die offene Parametrierungsmöglichkeit via IO-Link eröffnet Betreibern die Standardisierung der Sensoreintauchlängen und unterstützt so die Werksnormung mit positiven Folgen für Beschaffung und Ersatzteilversorgung. Der TF-Sensor eignet sich für alle fluidtechnischen Anwendungen, die keine Anzeige der Ist-Temperatur vor Ort erfordern oder sich mit anderen Funktionen wie etwa dem Füllstand kombinieren lassen. Die digitale bidirektionale Kommunikation dieser Sensoren erfüllt laut Bühler alle Anforderungen der modernen Fabrikautomation.

www.buehler-technologies.com

