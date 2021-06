Das Auto wird dialogfähig

Anzeige

Continental und Elektrobit (EB) geben das Erreichen eines Meilensteins im Bereich der eingebetteten Spracherlebnisse im Automobil bekannt: Die erste Fahrzeugintegration des Alexa Custom Assistant. Die Lösung ermöglicht Automobilherstellern auf die Künstliche Intelligenz von Alexa zuzugreifen, um ihre eigenen, intelligenten Assistenten in ihrer Markenwelt zu erstellen. Die Zusammenarbeit vereint das Know-how zu Automobilelektronik von Continental und die Software-Expertise von EB. Der Alexa Custom Assistant wird in den Cockpit-Hochleistungscomputer von Continental integriert, wobei Software und Integrationsdienste von EB bereitgestellt werden.

Serienmäßig individuell

Die Integration des Alexa Custom Assistant in ein Serienfahrzeug erlaubt Automobilherstellern, die Lösung als Teil eines vollständig integrierten digitalen Cockpits zu erleben. Dadurch erhalten sie einen Einblick in das Leistungsversprechen der Lösung im Fahrzeug und in neue Anwendungsfälle. Die hochintegrierte Hardware-Software-Lösung ermöglicht es Automobilherstellern, ihre Fahrzeuge mit einem branchenführenden, individuell anpassbaren Spracherlebnis auszustatten, das sie vom Wettbewerb abhebt.

„Das Cockpit im Fahrzeug verändert sich. Durch eine wachsende Anzahl an Displays, Kameras, Sensoren und erweiterten Funktionen wird es immer komplexer. Außerdem verschwimmen die Grenzen zwischen dem Leben inner- und außerhalb des Fahrzeugs immer mehr. Die Verbraucher erwarten ein nahtloses Technologieerlebnis, egal wo sie sich befinden“, erklärt Frank Rabe, Leiter der Geschäftseinheit Human Machine Interface, Continental.

Mit dem Auto sprechen

„Ganzheitliche Interaktionskonzepte für solch komplexe Systeme sind der Schlüssel, und das beste Nutzererlebnis wird zum ultimativen Unterscheidungsmerkmal für jeden Automobilhersteller. Durch die Zusammenarbeit mit Amazon ermöglichen wir es Automobilherstellern, erstklassige, individuell anpassbare Sprach-KI-Erlebnisse zu schaffen, die die Ressourcen maximieren und das Kundenerlebnis verbessern.“

Mit dem Alexa Custom Assistant können zahlreiche Arten von benutzerdefinierten Erlebnissen in das Fahrzeug programmiert werden, wodurch ein Dialog zwischen dem Fahrer, dem Custom Assistant und Alexa ermöglicht wird, um die Anfragen des Fahrers zu erfüllen. Die KI von Alexa stellt sicher, dass jede Anfrage an den Assistenten weitergeleitet wird. Wenn ein Fahrer Alexa zum Beispiel bittet, in wie vielen Kilometern der nächste Service fällig wird, wird die Anfrage nahtlos an den Assistenten der Fahrzeugmarke weitergeleitet. Wenn ein Fahrer den Assistenten der Fahrzeugmarke bittet, ein Hörbuch abzuspielen, wird die Anfrage an Alexa weitergeleitet. Automobilhersteller können den Assistenten ihrer Marke mit einem eigenen Aktivierungswort, einer individuellen Stimme und speziellen Funktionen anpassen – und so den Fahrer die Vorteile eines intelligenten Assistenten bieten, der ihr Produkt- und Service-Experte ist und gleichzeitig nahtlos mit Alexa koexistiert und kooperiert.

Natürliche Kommunikation mit dem Auto

„Fortschritte in der KI machen Spracherlebnisse im Auto natürlicher, interaktiver und benutzerfreundlicher – und wir wollen diese Innovation jedem Autohersteller zugänglich machen“, sagt Ned Curic, Vice President von Alexa Auto. „Unsere Zusammenarbeit mit Continental und EB bietet der Branche eine hochintegrierte und skalierbare Lösung, um Cockpit-Systeme mit anpassbaren Erlebnissen im Fahrzeug zu erweitern und gleichzeitig den Aufwand für den Aufbau und die Pflege der Kernfunktionen eines intelligenten Assistenten zu reduzieren, sodass Automobilhersteller ihre Zeit und Ressourcen auf die Entwicklung anderer einzigartiger Funktionen konzentrieren können, die ihre Kunden begeistern.“

Mehr Infos: Alexa Live