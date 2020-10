Industriesauger: Aluminiumspäne ruckzuck entfernt

Anzeige

Die Produktion von Warema nutzt verschiedene Anlagen zum Absaugen und Aufsaugen von Aluminiumspänen und -stäuben: mobile und stationäre, automatisierte und manuelle. Die allesamt von Ruwac gefertigten Systeme wurden an ihren jeweiligen Arbeitsplatz und Aufgabenbereich angepasst.

Wie lassen sich Aluminiumstäube und -späne saugen? Antworten auf diese Frage liefert Warema in Marktheidenfeld. Aluminiumspäne fallen dort in großen Mengen an, denn das Unternehmen produziert technischen Sonnenschutz wie etwa Markisen und Jalousien. Viele Elemente wie etwa Rahmen, Halterungen und Grundkonstruktionen werden aus Leichtmetall gefertigt.

Zu den gängigen Produktionsschritten gehört daher das automatisierte Ablängen von Aluminiumprofilen. In Marktheidenfeld erfolgt dies in einem abgeschlossenen Arbeitsbereich. Über Förderbänder werden die Profile den Bearbeitungszentren zugeführt, die Maschinensteuerung gibt die Länge und die Bearbeitungsvorgänge vor.

Die Aluminiumstäube und -späne werden hier von einer stationären Anlage aus der DS6-Serie des Ruwac-Programms abgesaugt. Mit ihrer modularen Bauweise lassen sich diese Anlagen an die individuellen Anforderungen anpassen. In der Warema-Produktion war etwa eine hohe Saugleistung gefordert, weil das Saugorgan aus technischen Gründen einen gewissen Abstand zur Entstehungsquelle der Späne halten muss.

Die abgesaugten Späne gelangen über ein Rohrsystem zunächst in einen Filter mit Abscheidevorrichtung. Die Reste fallen in eine von zwei Tonnen, da hier zwei DS-6-Module kombiniert sind. Späne, die sich im Filtergewebe verfangen, können durch eine Abrüttelvorrichtung gelöst werden.

Bei der Bodenreinigung der Bearbeitungszellen gilt es hingegen, manuell vorzugehen, mit Schlauch und Saugdüse, aber immerhin kann die gleiche Sauganlage genutzt werden. Denn an den DS 6 lässt sich auch ein externer Saugschlauch anschließen. Damit übernimmt die Sauganlage eine Doppelfunktion beim automatisierten Bearbeiten und bei der manuellen Reinigung.

In einem anderen Produktionsbereich der Aluminiumverarbeitung nutzen die Marktheidenfelder einen mobilen Ruwac-Sauger vom Typ DS 2720 L. Dieser ist mit 7,5 kW verhältnismäßig stark motorisiert für ein Mobilgerät, was den im Vergleich zu anderem Sauggut schweren Aluminiumspänen geschuldet ist. Außerdem sind die Saugschläuche auf 40 mm Durchmesser verkleinert. Diese beiden Maßnahmen sorgen laut Angaben für eine sehr hohe Saugleistung beim Absaugen von Aluminiumspänen und -stäuben. An einer dritten Produktionslinie sind mehrere stationäre DS6-Anlagen installiert, diesmal als einmoduliges System, da hier die geforderte Saugleistung geringer ist. (dk)