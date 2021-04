Dichtungen wie Sand am Meer

Anzeige

„Dichtungen sind Elemente in Konstruktionen, die abdichten, d. h. ungewollte Stoffübergänge verhindern sollen. Im Allgemeinen bedeutet dies, dass das Austreten oder das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder festen Stoffen wie Schmutz, an Trennstellen von Bauteilen verhindert oder zumindest verringert werden soll“, so erklärt der Technik-Wiki die Aufgaben von Dichtungen.

Betrachtet man den gesamten Dichtungsmarkt stellt man fest, dass in den meisten Fällen Standardprodukte zum Einsatz kommen, die man aus einem Katalog bestellen kann. Allerdings gibt es auch eine Reihe von individuellen Lösungen, die man nicht im Katalog findet. Und dann wird es kniffelig. Weil dann ist spezifische technisches, auch werkstofftechnisches Wissen gefragt.

Dabei schreitet die Entwicklung der Dichtungstechnik genauso wie die gesamte industrielle Technologie sehr schnell voran. Heuzutage sind Lösungen möglich, die noch vor relativ kurzer Zeit undenkbar gewesen sind. Trotzdem gilt auch hier abzuwägen: Jeder Vorteil, den eine innovative Dichtungslösung bringt, bezahlt man letztendlich auf die eine oder andere Weise. Kompromisse sind hier gefragt – bei den aufzubringenden Kosten oder bei der angedachten Konstruktion oder beim notwendigen Wartungsaufwand.

Große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten

Schwierig wird die Auswahl durch die unendlich vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und deren Ansprüche an die Elemente. So unterscheidet sich Anwendungsfälle in der Lebensmittelbranche völlig von denen im Automobilbau und denen in der Luftfahrtindustrie. Zu beachten ist auch immer der klimatische Einfluss: In Dubai gelten andere Bedingungen als in Grönland oder dem gemäßigten Klima des europäischen Raums. Die Funktion wird zudem durch die Anwendungen bestimmt. Dynamische – radial oder linear – oder ruhende Dichtungen fordern jeweils völlig andere Konstruktionen und Werkstoffe. Auch die Druckverhältnisse – Hochdruckanwendungen verlangen nach besonderen Sicherheiten – beeinflussen die Wahl der richtigen Dichtung.

Experten verhindern teure Fehlkäufe

Lieferanten von Dichtungen sind gefordert gemeinsam mit den Kunden aus den vielen unterschiedlichen Möglichkeiten die optimale Lösung zu finden. Dabei spielen natürlich auch hier die Forderungen nach Kosten, Qualität und Verfügbarkeit eine Rolle und darf im Zusammenspiel von Einkauf, Entwicklung mit dem Lieferanten nicht aus dem Auge verloren gehen. Letztendlich geht es darum Lösungen zu finden, die die zeitnah, aber auch langfristig am Markt erfolgreich sein werden. Doch um dahin zu kommen, braucht es ein spezifisches Wissen, dass man nur bei qualifizierten Herstellern findet.

Wer die Wahl hat …

Wie schwierig das Finden des richtigen Dichtungsteils ist, zeigt das Angebot der Schlösser GmbH & Co. KG aus Mengen. Schlösser ist Hersteller von Dichtungen, Stanzteilen, Isolierteilen, Ringen, Scheiben, Membranen, Unterlagen, Zuschnitten, Dämpfungen, Ventilklappen, Abschirmungen, Formteilen und Teilen aller Art für eine Vielzahl von Branchen. Dessen Teilespektrum umfasst mehr als 20.000 Artikel aus über 1.500 unterschiedlichen Materialien. Jedes dieser Teile entstand aus kundenspezifischen Anforderungen.

Schlösser setzt dabei auf seine Erfahrung, Beratungskompetenz und die Fähigkeit, schnell und flexibel auf individuelle Anforderungen eingehen zu können. Für Einkäufer wie auch für Konstrukteure bietet das Unternehmen damit vielseitige Möglichkeiten und Lösungen.

Auf seiner neuen Website präsentiert Schlösser die hohe Anwendungsbreite seiner Produkte in allen industriellen Branchen, mit den Schwerpunkten in Automotive, Elektro, Gebäudetechnik und Maschinenbau. Für jede Branche stellt der Hersteller innovative Dichtungslösungen vor und demonstriert so seine Kompetenz.

Was macht eine ideale Dichtung aus?

Die Entwicklung der Dichtungstechnik geht mit großen Schritten voran und wir stehen heute auf einem Stand der Technik, der noch vor relativ kurzer Zeit undenkbar war. Aber fast jeden Vorteil, den eine neue innovative Dichtungslösung bietet, muss man mit einem Kompromiss bezahlen. Das kann der Preis sein, die Anforderungen an die abzudichtenden Flächen oder an die erforderliche Montagetechnologie. So besteht die Dichtungstechnik mittlerweile aus einer Ansammlung hochspezialisierter Einzelgewerke für Engineering, Materialentwicklung, Dichtungsproduktion, Installation und Dokumentation. (sas)

Weitere Infos: schloesser-dichtungen.de