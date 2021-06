Technische Bürsten Technische Bürsten: Flexibles Werkzeug für punktgenaue Bearbeitung

Anzeige

Metallbearbeitung Ein flexibles Standardwerkzeug für viele Routineprozesse derist die Delta-Bürste von Kullen-Koti. Die Drahtspitzen der Verbundlösung bilden eine hocheffiziente Abrasivfläche für zahlreiche Aufgaben der mechanischen Oberflächentechnik, die sich manuell oder vollautomatisiert bewältigen lassen.

Zahlreiche Anwendungen der mechanischen Oberflächentechnik erfordern den Einsatz einer besonders aggressiven, robusten Werkzeugbürste, die sich punktgenau und präzise über die Arbeitsfläche führen lässt. Genau hierfür hat Kullen-Koti die Delta-Bürste entwickelt. Eingesetzt wird sie typischerweise zum sicheren Entgraten, Verrunden und Entzundern sowie Entlacken, Entschlacken und Entrosten. Aber auch beim Abisolieren, beim Reinigen und bei der Bearbeitung von Schweißnähten spielt die Delta-Bürste dank hoher Abtragleistung und Formstabilität ihre Vorteile aus.

Dass diese beiden Eigenschaften über eine lange Standzeit erhalten bleiben, dafür sorgt die besondere Besatzkonstruktion der Bürste. Hierbei handelt es sich um eine innovative Verbundlösung, bei der gewellte Stahldrahtborsten fast vollständig von einer elastischen Kunststoffmasse ummantelt sind. An der Stirnfläche der Bürste ragen lediglich die Spitzen der Borsten aus dem Kunststoff hervor. Fixiert in der polymeren Masse, machen sie die in Rotation versetzte Bürste zu einem aggressiven und hocheffizienten Werkzeug, um Oberflächen gezielt zu bearbeiten. Dabei kann der Anwender die Stirnfläche der Bürste punktgenau und ohne die sonst üblichen Auswaschungen an und über die zu bearbeitende Fläche führen – selbst an schwer zugänglichen Stellen.

Manuell oder maschinell

Der Reutlinger Hersteller Kullen-Koti bietet seine Delta-Bürste in zwei Grundausführungen zur Umfangs- und Planbearbeitung an. Beide lassen sich sowohl in elektrische Handwerkzeuge wie etwa Bohrmaschine oder Winkelschleifer als auch in vollautomatisierte Bearbeitungsanlagen oder Robotersysteme einspannen. Bei der Einzelscheibenbürste Delta wird die äußere Umfangsfläche ans Werkstück geführt. Ihre große Domäne sind alle Arbeiten rund um das exakte Entgraten, Verrunden und Kantenbrechen sowie das Nachbearbeiten von Schweißnähten. Serienmäßig ist sie in den fünf Durchmessern 100 mm, 125 mm, 150 mm sowie 200 mm und 250 mm erhältlich.

Bei der Pinselbürste Delta wirkt die Stirnfläche auf das Werkstück. Sie ist daher das ideale Werkzeug für den punktgenauen Oberflächenabtrag von Lack-, Farb- und Oxidschichten an schwer zugänglichen Stellen. Darüber hinaus lässt sie sich auch in Vertiefungen einführen. Die Pinselbürste Delta gibt es mit den vier Standard-Durchmessern 10 mm und 15 mm sowie 22 mm und 28 mm.

Unlösbar und sicher

Aufgrund der Ausführung ihres Besatzes als Materialverbund aus Kunststoff und Stahl liefert die Delta-Bürste über eine lange Betriebsdauer gleichmäßige und zuverlässig prognostizierbare Ergebnisse. Ein weiterer Vorteil ihrer speziellen Bauart ist die damit verbundene hohe Sicherheit für den Anwender: Die fest und unverrückbar in die Kunststoffmasse eingegossenen Stahldrähte können sich – sachgerechter Einsatz vorausgesetzt – nicht einzeln aus der Bürste lösen oder seitlich verbiegen. Die Delta-Bürste von Kullen-Koti gilt daher als sehr sicheres Abtragwerkzeug.

Julius Moselweiß Freier Fachjournalist, Darmstadt

Im Überblick Mit ihren unverrückbar in die Kunststoffmasse eingegossenen Stahldrähten gilt die Delta-Bürste als sehr sicheres Abtragwerkzeug.