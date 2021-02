Anzeige

Intec Die Pandemielage lässt eine Präsenzveranstaltung des Messeverbunds Intec und Z vom 2. bis 3. März auf dem Leipziger Messegelände nicht zu. Besucher und Aussteller können sich dennoch treffen: virtuell über die Online-Plattform/Z connect. Herzstück ist ein hochkarätiger Online-Kongress zu aktuellen Themen der Branche. Zudem präsentieren Aussteller im Expo-Bereich ihre Neuheiten. Eine digitale Networking-Plattform ermöglicht es, Geschäftskontakten gezielt zu knüpfen.

Eröffnet wird die Intec/Z connect 2021 am 2. März vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sowie von Martin Dulig, Sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Prof. Dr. Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, und Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Im Anschluss an die Eröffnung warten Impulsvorträge auf das Fachpublikum. Dr. Wilfried Schäfer, Geschäftsführer des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), nimmt beispielsweise Stellung zur aktuellen Branchensituation im Werkzeugmaschinenbau. Prof. Dr. Martin Dix, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, referiert zur Produktion von morgen. Ein Thema, das die Branche besonders bewegt, ist die Transformation der Zulieferindustrie. Mit Dirk Vogel, Netzwerkmanager beim AMZ – Netzwerk Automobilzulieferer Sachsen, konnte die Leipziger Messe einen Brancheninsider als Referenten gewinnen.

Das virtuelle Kongressprogramm widmet sich an den beiden Tagen in zwei parallelen Foren mit den Titeln „Trends in der Fertigungstechnik und Zulieferindustrie“ sowie „Additiv + Hybrid – Fertigung im Wandel“ aktuellen Fragen der Branche.

Forum „Trends in der Fertigungstechnik und Zulieferindustrie“

Im Forum „Trends in der Fertigungstechnik und Zulieferindustrie“ steht am ersten Tag des digitalen Events beispielsweise die smarte Produktion unter dem Aspekt der Erfassung und des Managements von Prozessdaten im Fokus. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg ist auch in Zeiten der Pandemie ein nicht zu unterschätzender Faktor für die Industrie. Ein spezieller Themenblock der Wirtschaftsförderung Sachsen beleuchtet die Marktpotenziale in Polen, Tschechien und Rumänien mit den Schwerpunkten Maschinenbau und Zulieferindustrie.

Am 3. März gibt es im Forum weitere Einblicke in das Kompetenzfeld Maschinenbau in Deutschland – zu Themen wie Digitalisierung in der Produktion, adaptive Fertigung oder Programmierung kognitiver Roboter. Gespannt können die Besucher auch auf die Vorträge zur Transformation in der Automobilindustrie und den Chancen für Zulieferer sein, die sich aus dem automobilen Strukturwandel ergeben. Stichpunkte sind unter anderem E-Mobilität und Wasserstoff. Als Referenten konnten anerkannte Experten aus Industrie und Wissenschaft gewonnen werden – zum Beispiel von HZwo (Sächsischer Innovationscluster für Brennstoffzellen und Wasserstoff), Niles-Simmons Industrieanlagen und Volkswagen.

Forum „Additiv + Hybrid – Fertigung im Wandel“

Das Forum „Additiv + Hybrid – Fertigung im Wandel“ startet am 2. März mit einem Vortrag zum Wandel in der Fahrzeugmontage bei der BMW Group und bietet an beiden Veranstaltungstagen ein breitgefächertes Spektrum an Themen wie Additive Fertigung im Werkzeugbau, bionisches Engineering in der Additiven Fertigung mit erfolgreichen Praxisbeispielen, 3D-Druck in der Raumfahrt sowie die viel diskutierte Thematik der Recyclingmöglichkeiten für carbonfaserverstärkte Kunststoffe. Auch in diesem Forum erwarten die Besucher erfahrene Referenten und Moderatoren aus den verschiedensten Anwendungsfeldern der Praxis und Forschung.

Industry‘s Hidden Champions, Internationales Forum Russland/GUS und mehr

Die vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr veranstaltete Konferenz Industry‘s Hidden Champions findet am 2. März ebenfalls im Rahmen der Intec/Z connect 2021 statt. Am 3. März wird das Internationale Forum Russland/GUS der Wirtschaftsförderung Sachsen ausgerichtet und die sächsischen Netzwerkpartner des Enterprise Europe Network laden zur Kooperationsbörse „CONTACT: Business Meetings“ ein.

Virtuelle Expo und Praxisforum Aussteller – auch jetzt am Markt präsent sein

Der Ausstellungsbereich Expo ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des virtuellen Events. Digital dabei sind unter anderem Iscar, Keyence, Meyer Drehtechnik, Niles-Simmons-Hegenscheidt, Ontec Automation, Solidcam, Trumpf, VemaSinnovativ mit einer Gemeinschaftsbeteiligung mit weiteren Partnern und die Wirtschaftsförderung Sachsen. In der Expo können Aussteller mit den Besuchern der Intec/Z connect 2021 zum Beispiel in Live-Präsentationen in den direkten Austausch treten. Darüber hinaus stehen an den beiden Veranstaltungstagen auch Vorträge von ausstellenden Unternehmen im Praxisforum Aussteller auf dem Programm. Als Referenten konnten anerkannte Experten aus Industrie und Wissenschaft gewonnen werden – zum Beispiel von B&R Industrie-Elektronik, HZwo (Sächsischer Innovationscluster für Brennstoffzellen und Wasserstoff), KAP Precision Components und Volkswagen.

Kostenfreie Registrierung für Besucher ab sofort möglich

Die Teilnahme für Besucher an der Intec/Z connect 2021 ist kostenfrei. Fachleute, die sich auf dem digitalen Event zu relevanten Branchenthemen informieren und Einblick in die aktuellen Entwicklungen der Aussteller erhalten möchten, können sich ab sofort auf der Veranstaltungswebseite registrieren.

Weitere Informationen und das Kongressprogramm der Intec/Z connect 2021 unter:

https://www.messe-intec.de/intec-z-connect/

Die nächste reguläre Ausgabe der Intec und Z in bewährter Form findet vom 7. bis 10. März 2023 statt.

