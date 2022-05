Leitungen in der Intralogistik richtig schützen

Die verfahrbaren Portaleinheiten von Cimcorp kommen bei der Auftragsbearbeitung in Produktions- und Distributionszentren zum Einsatz. Damit die geforderten Taktzahlen erreicht werden, muss jede Komponente den hohen Anforderungen gerecht werden – auch die verbauten Energieführungssysteme. Mit ihnen lassen sich die Leitungen und Schläuche trotz hoher Beschleunigungen sicher bewegen.

Cimcorp ist ein finnischer Systemintegrator für die Intralogistik-Automatisierung. In den Roboterlösungen des Unternehmens kommen Energieführungssysteme von Tsubaki Kabelschlepp zum Einsatz. Die verfahrbaren Portaleinheiten werden über Vorschubantriebe, von denen je einer auf jeder Seite des Portals angebracht ist, gesteuert. Mit diesem modularen, hängenden Portalkonzept sollen die Robotersysteme große Arbeitsbereiche abdecken können.

Sicheres Bewegen bei hoher Zuverlässigkeit

Um die Abwicklungs- und Bereitstellungszeiten in der Intralogistik zu senken, müssen die Systeme mit hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen zuverlässig verfahren. Hier kommen die Energieführungsketten von Tsubaki Kabelschlepp ins Spiel. Sie sollen dafür sorgen, dass die Leitungen und Schläuche unter Berücksichtigung aller Parameter sicher bewegt werden. Die langen Verfahrwege der Portaleinheiten sind mit einer gleitenden MC0650-Kette in Hybridausführung bestückt. Die Kombination aus einem Kunststoffkettenband mit einem RS-Aluminiumprofil bietet laut Hersteller maximale Stabilität und Zuverlässigkeit. Zudem nutzt Cimcorp spezielle Offroad-Gleitschuhe, die den Verschleiß der Energieführungskette reduzieren.

Die benötigten Medien zur Steuerung der 3D-Shuttle-Einheiten, welche als Greifer für Waren und Produkte fungieren, werden je nach Baugröße mit Energieführungsketten der Serie Basic-Line sicher geführt. Hier setzt Cimcorp auf die Energieführungsketten Uniflex Advanced 1455 und 1555.

„Wir sind froh, Tsubaki Kabelschlepp als Partner an unserer Seite zu haben“, so Mika Laine, Product Manager Gantry Robots bei Cimcorp. „In all den Jahren gab es mit den Energieführungssystemen kaum Probleme – und wenn doch einmal irgendetwas hakte, war der Service schnell und gut.“ (ys)