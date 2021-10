3D-Konturen wirtschaftlich herstellen

Mit ihrer speziellen Hochleistungsbeschichtung trotzen die Kopierfräser von Nachreiner beim Hochgeschwindigkeitsfräsen (HSC) den hohen Temperaturen in der Zerspanungszone wie auch dem gesteigerten Werkzeugverschleiß bei hohen Vorschüben und Zerspangeschwindigkeiten. Dank der definierten Kantenpräparation und optimierten Mikrogeometrie punkten die Fräser (zum Beispiel E.7654.1, E.7655.1, E.7801.1, E.7802.1, E.7803.1, E.7804.1) mit einer hohen Kantenstabilität etwa beim HSC-Fräsen. Spezielle Schaftausführungen sorgen auch bei extremen Zerspanbedingungen für festen Halt in der Werkzeugspannung. Um 3D-Konturen und Formelemente in engsten Fertigungstoleranzen wirtschaftlich herzustellen, werden besonders hohe Anforderungen an Fräswerkzeuge und die Prozessführung gestellt. Das Fräser-Produktprogramm zum Schruppen und Feinschlichten von Nachreiner ist ausgelegt für die unterschiedlichsten Anwendungen in diesem Zerspansegment. (dk)

www.nachreiner-werkzeuge.de