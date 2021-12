Abdichten mit Doppelfunktion

Bei der Bürste Bubble-Brush von Mink dichtet ein biegsames Profil mit beidseitig angebrachten Gummilippen und flexiblen Bürstenfasern sicher gegen Staub, Zugluft, Flüssigkeitsaustritt, Wärmeverlust und Schmutz ab. Damit vereint sie zwei Abdichtfunktionen in einem. Die laut Anbieter besondere Dichtheit erreicht die Bürste durch das Zusammenspiel zwischen den beweglichen Fasern, die als Puffer und Abstandhalter fungieren, und der Gummidichtlippe. Diese sorgt dafür, dass etwa bei Maschinenumhausungen ein Austreten oder Herausdrücken von Flüssigkeiten oder Schmierstoffen zuverlässig verhindert wird. Bei Rotationswärmetauschern verbessert sich durch die Bubble-Brush-Bürste der Wirkungsgrad hinsichtlich der Dichtigkeit erheblich. Dadurch werden laut Anbieterangaben Warm- und Kaltluft optimal getrennt beziehungsweise Luftströme mit stark minimierten Verlusten kanalisiert. Auch in puncto Lagerhaltung bietet die Bubble-Brush immense Vorteile. Auf platzsparenden Coils mit mehreren Hundert Metern Länge oder in Kartons mit jeweils 25 m wird das Abdichtsystem auf kleiner Fläche geliefert. Problemlos lässt sich die benötigte Menge nach Wunsch exakt abschneiden. (dk)

