Faltenfreie Glätte bis an den Rand der Folien- und Warenbahnen

Für faltenfreie Glätte bis an den Rand von nicht mittig laufenden Folien- und Warenbahnen sorgen die neuen Breitstreckenwalzen von Mink. Garant dafür sind die schräggestellten Faserbündel, die die Bahn von der Mitte nach außen gleichmäßig glättet. Die Warenbahn wird in der Mitte nicht überdehnt und es entsteht kein Flatterrand. Die Qualitätsminderung durch Abdrücke oder Markierungen der Fasern wird vermieden, da der Anbieter über eine durchgängige Technologie unterschiedlicher Faserdurchmesser verfügt. Warenbahnen ab 5 µ, Bahnbreiten bis 6 m sowie sehr hohe Laufgeschwindigkeiten, erzielt durch dynamisches Wuchten, sind laut Mink kein Problem. Erhältlich sind die Breitstreckenwalzen zusätzlich mit einer Doppelschränkung der Fasern für den Mehrfachnutzen, als ableitfähige Variante oder für dauerhaft hohe Temperaturen bis 160 °C. Mühelos können sie in allen kritischen Bereichen einer Anlage eingebaut und nachgerüstet werden. Dabei lassen sich herkömmliche Systeme wie Bananenwalzen, gummierte Walzen oder Schnurbreithalter problemlos ersetzen. (dk)

August Mink GmbH & Co. KG

Wilhelm-Zwick-Straße 13

73035 Göppingen

Tel. +49 (0)71 61 40 31–0

www.mink-buersten.com