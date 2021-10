Hochleistungsbuchsen für die elastische Lagerung

Gummielastische Lagerungen, sogenannte Silentbuchsen, nehmen radiale und axiale Kräfte auf – in Maschinen und Anlagen ebenso wie im Transportbereich. Hierfür führt Mädler zwei Hochleistungsbuchsen für unterschiedliche Einsatzbereiche im Programm: die eingepresste Version (PHO-P) und die komplett vulkanisierte Version (PHO-V). Beide Buchsen stellt Mädler in eigenen Werkzeugen her und garantiert so eine konstant hohe Qualität. In der PHO-P-Variante (siehe Bild) ist der hochwertige, sehr belastbare Gummikörper mit höherer Härte in die Außenbuchse eingepresst. Diese Buchsen eignen sich für eine hohe Radialbelastung bei einer nur mittleren Axialbelastung und geringen Torsion. Der hochwertige, sehr belastbare Gummikörper des Typs PHO-V ist an der Innen- und an der Außenbuchse vulkanisiert. Dies verhindert ein Herausrutschen oder Verdrehen des Gummikörpers zuverlässig. Dadurch kann eine geringere Shore-Härte gewählt werden. Laut Mädler zeichnen sich beide Buchsen durch gute Flexibilität aus und eignen sich für mittlere Radialbelastung, hohe Axialbelastung und große Torsion.(dk)

