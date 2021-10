Leichtgewicht bietet auch Einsteigern viele Vorteile

Das neue Linearlager Drylin-W von Igus besteht komplett aus Vollkunststoff. Damit lässt sich das nur 10 g leichte Lager einfach und kostengünstig im Spritzguss herstellen. Speziell für leichte Linearbewegungen entwickelt, eignet es sich für transportable Anwendungen. In der Baugröße 10 ist es auch für Einsteiger in die Lineartechnik vorteilhaft, die eine einfache Linearführung benötigen, um etwa Tischgeräte, Kameras, Sensoren oder Monitore zu verstellen. Das Produkt ist schnell montierbar, vibrationsdämpfend und schmiermittelfrei. Gegenüber klassischen Linearlagern mit metallischem Gehäuse lassen sich mit dem Vollkunststofflager laut Anbieter jetzt bis zu 84 Prozent Gewicht einsparen. So muss weniger Masse bewegt werden, was Kraft, Motorleistung und den Energieverbrauch senkt. Sehr einfach montieren lässt sich das neue Lager auf allen Drylin-W-Einzelschienen wie auch Doppelschienen. (dk)

