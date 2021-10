Neue Frässtifte lassen sich manuell leichter führen

Die Hoffmann Group führt mit Garant Multi Cut eine neue Generation an universell einsetzbaren Frässtiften im Portfolio. Die vibrationsarmen Alleskönner zerspanen zuverlässig Stahl, Inox, Aluminium und NE-Metalle und eignen sich sowohl für den Einsatz in manuell geführten Elektrowerkzeugen als auch in einer Industrieroboterzelle. Mit ihrer neu entwickelten Zahngeometrie erzeugen sie laut Angaben rund 30 % weniger Vibrationen als herkömmliche Frässtifte und sind besonders schnittfreudig. Das Resultat: höhere Oberflächengüten, 50 % längere Standzeit, 25 % höheres Zeitspanvolumen und bis zu 60 % mehr Zerspanungsleistung. Die neuen Frässtifte bestehen aus einem optimierten Hartmetallsubstrat und sind in zehn Formen sowie optional mit einer TiAIN-Beschichtung erhältlich. Letztere reduziert den Wärmeeintrag in das Substrat, verbessert die Spanabfuhr und verlängert die Standzeiten zusätzlich, so der Anbieter. (dk)

