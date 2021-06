Schnappverschlüsse für die sichere Verriegelung

Anzeige

Das Heinrich Kipp Werk hat eine Reihe von Schnappverschlüssen für den bündigen Einbau in Türen, Klappen oder Schubladen konzipiert und in ihr Sortiment aufgenommen. Die Schnappfunktion garantiert laut Hersteller so eine sichere Verriegelung. Aufgrund der Funktionsweise eignen sich die Schnappverschlüsse für Anwendungen, bei denen Türen schnell und sicher verschlossen werden müssen. Doch auch in der Verpackungsindustrie, der Medizintechnik und der Automobilbranche werden Schnappverschlüsse benötigt. Die Kunststoffprodukte sind laut Hersteller einfach zu montieren und durch den bündigen Einbau platzsparend. Der Anwender muss die Vorrichtung einfach nur zudrücken. Kipp hat Ausführungen mit klappbaren Griffen sowie einrastbare Schnappverschlüsse im Sortiment. Erstere Modelle sind in vier Varianten für Türblattstärken von 2 bis 22 mm und auch abschließbar erhältlich. Verfügbar sind die Farben Schwarz, Weiß, Beige sowie Schwarz mit verchromtem Griff. (kr/sd)

www.kipp.com