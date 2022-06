Vernetzung industrieller Geräte und Anlagen

RS Components und HMS Networks, Spezialist für die industrielle Informations- und Kommunikationstechnik, haben eine Partnerschaft vereinbart. Dadurch erweitert der Händler für Elektronik und Automation sein Angebot um drei Marken. Die Anybus-Gateways ermöglichen Automatisierungsgeräten, unabhängig von Feldbus oder Industrial Ethernet, miteinander zu kommunizieren. Auch kabellose Datenübertragungen sind realisierbar.

Mit den Fernwartungslösungen von Ewon kann eine sichere Verbindung zur SPS hergestellt werden. Damit wird es sowohl Maschinenbauern als auch Anwendern möglich, jederzeit auf Maschinen und Anlagen zuzugreifen, um sie zu konfigurieren und zu verwalten. Unter dem Markennamen Ixxat bietet HMS sein Portfolio an CAN-/CAN FD-Produkten wie PC-Interfaces, Repeater, Bridges, Gateways und SPS-Erweiterungen an. Insbesondere für die Verbindung eines PCs an CAN-basierte Netzwerke für Steuerungsanwendungen, Diagnose oder Konfiguration gibt es verschiedene Lösungen. (ys)