Zertifizierung nach Medizinnorm

Der Edelstahlhändler Stainless Früchtl ist seit Ende letzten Jahres nach der Medizinnorm DIN EN ISO 13485 zertifiziert. Neben der anspruchsvolleren Dokumentationspflicht sämtlicher Prozessschritte, von der Lieferantenauswahl über Aufbewahrungspflichten bis zur Rückverfolgbarkeit, sichert der Händler auch eine absolute Lieferfähigkeit zu. Denn die Lieferkette für den wichtigen Instrumentenstahl der Gattung 1.4404 bzw. AISI 316L darf nicht abreißen.

„Wir müssen unsere jetzt zertifizierte Produktqualität und Lieferfähigkeit samt Rückverfolgbarkeit einhalten, da gibt es keine Ausreden“, betont Geschäftsführer Wolfgang Sachsenmaier. So führt das Unternehmen nicht nur ein eigenes Vorratslager an chirurgischen Stählen, sondern hat auch weitere Maßnahmen ergriffen. Dazu gehören z. B. Konsignationslager in Kundennähe. Darüber hinaus bestehen zu den Lieferpartnern langjährige Beziehungen, oft mit festen Kontrakten. Dadurch kann das Unternehmen seinen Kunden laut eigenen Aussagen ebenfalls Lieferverträge über ein halbes, ganzes oder mehrere Jahre anbieten. (ys)

www.stainless-fruechtl.de