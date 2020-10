Logistik und Supply Chain

Anzeige

Nach der erfolgreichen Premiere im Herbst 2018 findet die 2. BME/VDV-Gleisanschluss-Konferenz am 6. und 7. Oktober in Leipzig statt. Bahnexperten werden zwei Tage lang aktuelle Rahmenbedingungen von Gleisanschlüssen und multimodalen Logistikknoten diskutieren. „Gemeinsam mit 39 weiteren Verbänden aus Industrie, Handel, Logistik, Entsorgung und öffentlichen Institutionen haben der VDV und der BME im vergangenen Jahr die Gleisanschluss-Charta veröffentlicht“, teilten die Veranstalter mit. Die Referenten und Teilnehmer der 1. BME/VDV-Gleisanschluss-Konferenz im Oktober 2018 in Berlin hätten bereits wichtigen Input für die Gleisanschluss-Charta geliefert. Diese positive Erfahrung mit der direkten Einbindung der Praktiker sollen nun für die Umsetzung der Vorschläge aus der Gleisanschluss-Charta genutzt werden. Deshalb würden die Erfahrungen aus der Praxis bei der 2. BME/VDV-Gleisanschluss-Konferenz im Mittelpunkt stehen.

