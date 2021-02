Anzeige

In der Qualitätssicherung müssen Messergebnisse reproduzierbar und nachvollziehbar sein. Dies verdeutlicht die Keyence Deutschland GmbH mit ihren Produktpräsentationen im Ausstellungsbereich Expo der Intec/Z connect 2021.

99 Merkmale an bis zu 100 Bauteilen gleichzeitig prüfen

Eines der vorgestellten Produkte ist der digitale Messprojektor IM-7030T, mit dem bis zu 99 Merkmale an bis zu 100 Bauteilen gleichzeitig geprüft werden können. Der Projektor verfügt über einen Messbereich von 300 x 200 mm, einen Lichttaster für verdeckte Kanten und einen Höhenmesstaster. Laut Keyence können aufgrund der sehr geringen Antastkraft mit dem Lichttaster auch sehr leichte Objekte gemessen werden, ohne dass eine Aufspannung notwendig ist. Das Messsystem der Modellreihe IM ist produktionsnah einsetzbar, so der Anbieter. Für Kleinteile, die mit höchster Präzision gemessen werden müssen, kann das optische Koordinaten-Messsystem LM eingesetzt werden. Es verfügt über eine hohe Auflösung, um kleinste Geometrien auch per Knopfdruck messen zu können, und über die Möglichkeit der optischen Höhenmessung.

Schnell und einfach: 3D-Messungen im dreidimensionalen Raum

Größere Bauteile bis zu 1 m, die im dreidimensionalen Raum geprüft werden müssen, können mit dem Digitalen Prüfplatz XM gemessen werden. Durch eine geführte Messung können auch ungelernte Arbeitskräfte einfach und schnell 3D-Messungen durchführen, so Keyence. Einen Überblick verschafft die integrierte Kompaktkamera – und eine Kombination aus Realität und virtueller Welt, die Augmented Reality, verknüpft tatsächliche Bewegungen mit einem virtuellen Foto des Objekts. Auch ein Abgleich gegen CAD-Daten ist laut Keyence möglich. Für Bauteile bis zu 10 m gibt es das mobile 3D-Koordinatenmessgerät der Modellreihe WM. Dank der mobilen Bauweise entfällt der aufwendige Transport der Bauteile und es können dort Messungen vorgenommen werden, wo sich das Bauteil befindet.

Kontakt:

Keyence Deutschland GmbH

Siemensstr. 1

63263 Neu-Isenburg

Tel. +49 6102 3689–0

www.keyence.de