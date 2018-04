Auf den Kundennutzen hin optimierte Druckgieß-Prozessketten

Anzeige

Moderne industrielle Fertigungsprozesse sind immer stärker vertikal untergliedert. Die Anteile der einzelnen Zulieferer an der Gesamtprozesskette werden dadurch tendenziell kleiner. Infolgedessen nehmen auch die entsprechenden gegenseitigen Abhängigkeiten zu. Das gilt auch für Anlagen, die für die eigene Produktion benötigt werden. Zulieferer sind daher gut beraten, ihre Anlagenlieferanten sorgfältig auszuwählen. Neben technischen Aspekten ist hierbei auch die Frage von Bedeutung, ob der Hersteller die Bereitschaft zu partnerschaftlichem Engagement mitbringt.

„Wir müssen uns in einer besonders anspruchsvollen Abnehmerbranche gegen einen faktisch weltweiten Wettbewerb behaupten“, erläutert Klaus Reinbold, Geschäftsführer der Ae Group Gerstungen GmbH. Beliefert werden ausschließlich die Automobilindustrie bzw. ihre direkten Zulieferer. An den drei Gießereistandorten Gerstungen, Nentershausen und Lübeck wird auf rund 65 voll automatisierten Druckgießzellen Aluminiumguss hergestellt. Das Teileprogramm gliedert sich in die Produktgruppen Getriebesteuerungsteile, Getriebeaußenteile, Achsgetriebegehäuse und Motor-/Getriebeanbauteile, darüber hinaus gibt es noch das Segment Substitionen, das im Wesentlichen gebaute Lösungen für Fahrwerk, Karosserie und Powertrain umfasst. Da die entsprechenden Technologien weltweit verfügbar sind, muss man sich bei ae angesichts der hohen deutschen Personalkosten intensiv darüber Gedanken machen, mit welchen Vorzügen man die Kunden überzeugen kann. Haupthebel hierfür ist ein ständiger Fortschritt vor allem bezüglich Produktivität und Qualität, um dem Wettbewerb möglichst stets eine Nasenlänge voraus zu sein. Entscheidend sei, so Reinbold, die aktuellen Prozesse immer wieder zu optimieren und dies auf weitere Projekte zu übertragen.

Zu den Vorteilen des Unternehmens beim Umgang mit seinen Kunden zählt auch seine mittelständische Struktur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen, welche die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit erheblich erhöhen.

Eine wesentliche Serviceleistung von ae ist das Angebot an die Abnehmer, die eigene Expertise im Bereich der Herstellprozesse noch vor Annahme eines Auftrags in die Kundenberatung einzubringen. Nicht alles, was man mit einem CAD-System zeichnen kann, ist in dieser Form auch problemlos gießbar. Oft genügen schon kleine Anpassungen, um ein Teil besser oder mit geringerem Aufwand z.B. bezüglich der Formtechnologie oder der Sinnhaftigkeit von Toleranzvorgaben herzustellen. Dieses Angebot einer partnerschaftlichen gemeinsamen Entwicklung ist umso wirksamer, je früher im Verlauf der Konstruktionsphase mit der Zusammenarbeit begonnen wird, denn erfahrungsgemäß sind nach etwa 20 % der Entwicklungszeit schon bis zu 80 % der Kosten des angestrebten Bauteils festgeschrieben. Zu den Vorteilen, welche ae als Anbieter in Deutschland hierbei ins Spiel bringen kann, gehört die Tatsache, dass für alle Beteiligten Muttersprache, Arbeitszeiten und Kulturkreis zusammenpassen. Auch Entfernungen z.B. für Meetings spielen kaum eine Rolle.

Konsequent optimierte Prozessketten

Voraussetzung für gleichmäßig einwandfreie Gussteile ist die Bereitschaft, unsere Prozessketten in allen Details ständig auf den Prüfstand zu stellen“, ergänzt Andreas Nebe, Abteilungsleiter Gießerei im Werk Gerstungen. Dafür wird die Rolle jeder einzelnen Komponente und jedes Arbeitsschritts daraufhin durchleuchtet, wieweit sie dazu beiträgt, das vom Kunden gewünschte Produktionsergebnis zu erreichen. Hierbei geht es nicht so sehr um die Maximierung von Durchsatzmengen als vielmehr um die Stabilität und Sicherheit der gesamten Prozesskette. Alles, was sich als Störfaktor erweisen kann, wird nach Möglichkeit eliminiert oder zumindest minimiert. Dazu gehören auch alle Einflussgrößen, die zu Stillständen führen können. Jede Prozessunterbrechung ist gleichbedeutend mit Instabilitäten sowohl beim Aufbau des Störereignisses als auch beim Wiederanfahren, die ein erhöhtes Ausschussrisiko bedingen. Weitere Risiken erwachsen aus menschlichen Eingriffen. Zu beachten sind jedoch auch ganz grundlegende Dinge wie Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz. Schlichter Schmutz, ein in einer Gießerei bisher unvermeidliches und daher kaum beachtetes Detail, kann angesichts heutiger Anforderungen an die Sauberkeit von Gussteilen ein Störfaktor sein. Um Störquellen zu minimieren, wurde der Gießzellenablauf inkl. der Peripherien auf die notwendigen Funktionen reduziert, die Zahl der Heiz-Kühl-Systeme wurde angepasst.

Entlang der gesamten Prozesskette werden Gussteile nur dort manuell angefasst, wo dies unbedingt erforderlich ist, alles andere läuft automatisch. Selbstverständlich gehört dazu auch ein akribisch durchorganisiertes Qualitätsmanagement, bei dem jedes NIO-Teil und jede Störung präzise erfasst werden, um eine präzise Ursachenanalyse zu ermöglichen. Diese Qualitätsphilosophie wird von der Belegschaft aktiv mitgetragen, denn diese will Werte produzieren und keinen Ausschuss.

Je nach Kundenwunsch übernimmt ae über die Herstellung der Gussteile hinaus noch weitere Wertschöpfungsanteile wie die einbaufertige Bearbeitung oder die Reinigung nebst Restschmutzanalyse im Reinraum der Klasse 8.

Hohe Anforderungen an Lieferanten

Die gleichen strengen Kriterien, die ae innerhalb des eigenen Unternehmens anlegt, gelten auch für Lieferanten. Anlagen müssen so ausgelegt bzw. modifiziert und installiert werden, dass sie zur Prozessführungs- und Qualitätsphilosophie des Unternehmens passen. Neben der Zuverlässigkeit der Technik spielen auch menschliche Verlässlichkeit, Support und Service eine wesentliche Rolle. Wenn Probleme auftreten, dann muss schnell reagiert und entschieden werden. Strenge Vorgaben gibt es schon für Anlieferung und Inbetriebnahme von neuen Druckgießmaschinen, die innerhalb von drei Wochen gießbereit sein sollen. Wichtig ist die Nähe eines Ansprechpartners, der bei Problemen oder Klärungsbedarf kurzfristig verfügbar ist und erforderliche Maßnahmen schnell ins Rollen bringen kann. Dafür ist man auf der anderen Seite bei ae sogar bereit, tiefgreifende Änderungen betrieblicher Abläufe mitzutragen und liebgewonnene Gewohnheiten abzulegen.

Klaus Vollrath,

freier Redakteur in Aarwangen, Schweiz

4. April 2018