BME bezieht Geschäftsräume in Eschborn

Anzeige

Der BME hat seinen bisherigen Standort in Frankfurt-Höchst verlassen und neue Geschäftsräume in Eschborn bezogen. „Dort haben wir zwei Etagen eines Büroturms in der Frankfurter Straße 27 angemietet. Damit schlägt unser Verband ein neues Kapitel in seiner mehr als 60-jährigen Geschichte auf“, teilte BME-Hauptgeschäftsführer

Dr. Silvius Grobosch in Eschborn mit. Die neue Postanschrift lautet: Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), Frankfurter Straße 27, 65760 Eschborn.

Der BME ist ab sofort unter folgender zentraler Telefonnummer zu erreichen: 06196 5828–0.

31. August 2018