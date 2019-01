BME-Ruhrgebiet feierte Jubiläum

Anzeige

50 Jahre BME-Region Ruhrgebiet: Rund 50 Experten aus Einkauf und Logistik feierten das Jubiläum in Essen. In der Zeche Zollverein blickte die BME-Region auf ein halbes Jahrhundert erfolgreiche Verbandsgeschichte zurück. „Der Beginn unseres Einkäufernetzwerkes war der Essener Einkäufer Club (EEC), der 1964 gegründet wurde“, sagte Olaf Bollermann, Vorstandsvorsitzender des BME-Regionsvorstands. Schon früh begann die Zusammenarbeit mit dem BME, aus dem EEC wurde die BME-Gliederung. Heute spiegelt sich der Wandel in der Region auch in der Vorstandsstruktur wider: Während das Leitungsgremium in der Vergangenheit noch primär mit Managern aus der Montanindustrie besetzt war, besteht jetzt ein Mix aus Hochschulprofessoren, Einkaufsmanagern, Selbstständigen und Einkäufern.

2. Januar 2019