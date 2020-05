Anzeige

Beim „Tag der öffentlichen Auftraggeber“ treffen sich in Berlin jährlich Fach- und Führungskräfte aus Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen sowie öffentlich-rechtlichen Unternehmen zum Erfahrungs- und Informationsaustausch.

Im Fokus der diesjährigen Veranstaltung stand die Frage, wie die Digitalisierung genutzt werden kann, um Prozesse der öffentlichen Beschaffung effizienter und effektiver zu nutzen. Außerdem fand die Preisverleihung des „Innovation schafft Vorsprung“-Awards statt. Sieger in diesem Wettbewerb für öffentliche Auftraggeber sind das Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement und die Stadt Ludwigsburg. Mit dem Preis werden beispielhafte Leistungen bei der Beschaffung von Innovationen und der Gestaltung innovativer Beschaffungsprozesse ausgezeichnet. Der vom BME initiierte Preis steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). BMWi und BME treten gemeinsam für mehr Innovationen im öffentlichen Beschaffungswesen ein. Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier: „Innovationen im öffentlichen Beschaffungswesen sind ein wichtiger Aspekt der Innovationspolitik des Bundeswirtschaftsministeriums. Deswegen ist es uns ein Anliegen, die herausragenden Leistungen auf diesem Gebiet zu prämieren. Der Preis „Innovation schafft Vorsprung“ zeigt regelmäßig die große Bandbreite der Beschaffung der öffentlichen Hand und beweist, dass Innovationen in fast allen Bereichen möglich sind und große Vorteile mit sich bringen.“ Horst Wiedmann, Vorstandsvorsitzender BME: „Hessen Mobil hat mit dem Einkauf neuartiger Warnschutzanzüge Maßstäbe im Bereich innovativer und nachhaltiger öffentlicher Beschaffung gesetzt. Dabei wurde, neben dem Erwerb eines neuartigen Produktes, auch der Beschaffungsprozess innovativ gestaltet. Das Beispiel der Stadt Ludwigsburg zeigt, dass die öffentliche Hand durch gezielte Nachfrage die Schaffung eines Angebots an nachhaltigen und kreislauffähigen sowie innovativen Produkten unterstützen kann, wenn diese noch nicht im Markt verfügbar sind“.

Preisträger Hessen Mobil

Ziel bei Projektstart war die Beschaffung eines verbesserten Warnschutzanzugs. Nach einer Markterkundung unter Berücksichtigung der behördeneigenen Ziele und der Bedürfnisse der Träger wurden die Anforderungen an die neuen Anzüge definiert: Reduzierung des Baumwoll- und Erhöhung des Synthetikanteils, UV-Schutz, regulierbare Bein- und Unterarmbelüftung, Einsatz nachhaltig erzeugter Baumwolle, Vermeidung von neuen Kunststoffen, Verzicht auf Kunststoffumverpackungen, komplette Re- und Upcyclingfähigkeit der Anzüge. Da ein Anzug, der die Anforderungen erfüllte, noch nicht im Markt verfügbar war, hat Hessen Mobil die Idee bei potenziellen Herstellern vorgestellt. Schließlich wurde eine Firma identifiziert, die bereit war, einen entsprechenden innovativen Warnschutzanzug zu entwickeln. Die Rahmenverträge wurden mit einer Laufzeit von zwei Jahren geschlossen, die Straßenwärter erhalten die Anzüge im Leasingverfahren. Dort beträgt die Laufzeit aufgrund der Abschreibungen drei Jahre plus der Option, ein Jahr zu verlängern. Durch die gewählte Laufzeit konnte den beteiligten Unternehmen eine Planungssicherheit gegeben und gleichzeitig wirtschaftliche Preise erzielt werden. Zudem werden mit jeder weiteren Ausschreibung neue Anforderungen definiert und dadurch weitere Innovationen umgesetzt. Seit Januar 2020 ist bereits die vierte Entwicklungsstufe des Warnschutzanzuges im Einsatz. Zu der Umsetzung des Konzeptes gehört, dass die Prozesse klar definiert und der Zentrale Einkauf frühzeitig eingebunden beziehungsweise proaktiv tätig wird. Auch die Umsetzung einer E-Procurement-Lösung, durch die die mehr als 80 Bedarfsstellen den Anzug digitalisiert abrufen können, wurde realisiert.

Preisträger Stadt Ludwigsburg

Im Ludwigsburger Stadtentwicklungskonzept sind 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung enthalten. Teil davon ist das Bekenntnis zu einer klimafreundlichen, nachhaltigen Beschaffung. Als Leitlinie für die Beschaffung wurde das Cradle-to-Cradle-Konzept (C2C) bestimmt. Produkte, die nach C2C gestaltet sind, setzten Materialien so ein, dass diese nach der Nutzung wieder in echte Stoffkreisläufe zurückgeführt werden und somit keinen Müll erzeugen. Dadurch können die Materialien in neuen Produkten eingesetzt werden. Kriterien sind dabei, dass die Produkte umweltfreundlich sind, bei Herstellung und Transport erneuerbare Energie eingesetzt und soziale Standards bei der Herstellung berücksichtigt werden. Konkret hat Ludwigsburg zahlreiche Maßnahmen zur Umsetzung des Konzeptes eingeleitet, unter anderem Festlegung von Nachhaltigkeitskriterien, Erarbeitung von Dokumenten (Bietererklärung, Dienstanweisung, Bewertungsmatrix etc.), Erarbeitung konkrete Vorschläge für die Einführung sowie eines Kommunikations- und Schulungsplans für die Mitarbeiter. Getestet wurde der Ansatz mit der Durchführung von zwei Pilotbeschaffungen.

