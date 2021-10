Conrad Electronic führt neue Siemens-Lösungen im Sortiment

Die Conrad Sourcing Platform macht B2B-Kunden rund 900.000 Artikel im Bereich Automation & Pneumatik verfügbar. Seit Kurzem gehören auch die neuen Logikmodule der Serie Logo! und das IoT-Gateway Simatic IOT2050 von Siemens zum Sortimentsangebot für Automations-Anwendungen etwa in der Fertigungsindustrie, der industriellen Instandhaltung oder im Maschinenbau. Die Logikmodule sind universell einsetzbar und eignen sich für kleinere Schalt- und Steuerungsaufgaben in der Haustechnik ebenso, wie für den Einsatz im Schaltschrank-, Maschinen- und Apparatebau. Ob Datenanalysen oder Speicherung von Benachrichtigungen oder Alarmen – durch die nun verfügbare Cloud-Anbindung in Logo! 8.3 werden Anlagedaten dort gespeichert, wo dies gewünscht ist. Das IoT-Gateway Simatic IOT2050 wiederum verbindet Neu- und Bestandsanlagen mit Cloud-Systemen und dem Industrial Internet of Things (IIoT). So lässt sich jede Produktionsanlage einfach und kosteneffizient an die Welt des Internets der Dinge anschließen. Überdies unterstützt auch die hauseigene IoT-Plattform von Conrad Electronic die Integration der neuen IoT-Gateways von Siemens. (dk)

