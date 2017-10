Deutz investiert in Digitalisierung

Anzeige

Deutz startet zusammen mit seinen Händlern ein Service-Portal für Werkstätten, Endkunden und Maschinenbetreiber. Über die Webadresse www.deutz-serviceportal.com erhalten Kunden ab sofort Zugang zu sämtlichen Informationen rund um das Deutz Serviceangebot und können 24 Stunden / 7 Tage die Woche original Ersatz- und Serviceteile bei lokalen Servicepartnern bestellen. Dem Start des Portals ist eine erfolgreiche Testphase gemeinsam mit einem Pilot-Partner vorausgegangen.

Im Internet gibt es ein vielfältiges Angebot von Ersatzteilen für Deutz Motoren, jedoch sei es oft schwer, das Richtige zu finden. Das neue Service-Portal bietet die sichere Identifikation aller passenden Ersatzteile. Der entscheidende Vorteil ist hierbei der direkte Zugriff auf die Dokumentation von über 1,5 Millionen Deutz Motoren und damit auf den aktuellen technischen Änderungsstand. So wird für jede Motornummer die passende Ersatzteil-Stückliste angezeigt. Das Service-Portal vereint dabei die Vorteile des World Wide Web – uneingeschränkte Erreichbarkeit rund um die Uhr – mit den Stärken eines kompetenten Service vor Ort: Betreuung, Service und Lieferung bleiben in den Händen des lokalen Deutz Partners in Kundennähe. So können Lieferzeiten minimiert und die bestmögliche Betreuung gewährleistet werden.

24. Oktober 2017