Die Fördertechnik von FAB schafft 33 Paletten in vier Minuten

FAB Fördertechnik und Anlagenbau (auf der Logimat in Halle 1, Stand D44) hat eine individuell konfigurierbare Fördertechnik-Lösung zur automatisierten Be- und Entladung von Lkws entwickelt. Damit ist ein Sattelauflieger mit 33 Paletten innerhalb von vier Minuten komplett entladen. Zudem erfolgen die Prozesse in direkter Anbindung an die automatisierten Materialflüsse im Logistikzentrum.

Das System besteht aus zwei Hauptkomponenten: Auf einer automatisierten Pufferstrecke im Lager, die sich mit individueller Auslegung komfortabel an die vorhandene Fördertechnik anbinden lässt, wird das Transportgut bis zum Andocken eines Lkws an der Laderampe bereitgestellt. Auf der Ladefläche ist eine angepasste Fördertechnik integriert. Die Fördertechnik an der Rampe und auf der Ladefläche ist frei wählbar. Mit dem Andocken wird manuell oder über die automatische System-Kopplung (ASK) eine Verbindung der Systemsteuerung zwischen Lkw und stationärer Anlage hergestellt. (sd)

