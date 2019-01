Einbaufertig aus magnetischen Werkstoffen

Anzeige

Maschinenbau Magnetfolien- und Magnetgummi-Halbzeuge sind ein ideales Ausgangsmaterial für die Herstellung technischer Formteile mit lösbaren Haft- und Haltefunktionen. Zulieferer Schallenkammer setzt dafür zahlreiche moderner Fertigungs- und Veredelungsverfahren ein. Das Ergebnis sind passgenaue und einbaufertige Bauelemente für, Automobilindustrie, Elektronik, Handhabungstechnik, Logistik und viele andere Branchen.

Viele Geräte- und Apparatebauer verschiedener Branchen versorgt der Magnettechnik-Spezialist Schallenkammer inzwischen mit technischen Zulieferteilen aus magnetischen Werkstoffen. Dabei sind es vor allem die Graviflex-Magnetfolien 200 und 190 sowie die Magnetgummi-Typen 150 und 180 aus seinem Halbzeuge-Sortiment, die das Unternehmen bei der Herstellung kundenspezifischer Bau- und Konstruktionselemente mit lösbaren Haft- und Haltefunktionen einsetzt. In zahlreichen verschiedenen Fertigungs- und Beschichtungsverfahren werden diese Halbzeuge mit hoher Genauigkeit in Form gebracht, einsatzfertig endbearbeitet und oberflächentechnisch veredelt.

„Dank der technischen Bandbreite unseres aktuellen Maschinenparks sind wir sehr flexibel und können selbst anspruchsvolle oder ausgefallene Kundenwünsche rasch erfüllen. Es ist alles nur eine Frage der richtigen Technik“, sagt Firmenchef Peter Böhler. So sind in der vor etwa vier Jahren neu errichteten Produktionshalle unter anderem moderne CNC-Cutter und Stanzmaschinen am Werk, hochflexible Kaschier- und Digitaldruckanlagen oder auch schnell rotierende Abstechanlagen für die Fertigung kundenspezifischer Rollen mit verschiedenen Lauflängen und Breiten ab 5,0 mm.

Hitzebeständige Magnetelemente

Die Graviflex-Magnetfolie 200 wird meist dann zur Herstellung technischer Formteile herangezogen, wenn vorrangig drei Eigenschaften gefragt sind: eine beidseitige permanentmagnetische Haftung, eine mittlere Haftkraft von bis zu 130 g/cm2 und eine dauerhafte Temperaturbeständigkeit von bis zu 120 °C – kurzzeitig dürfen bis zu 200 °C anliegen. Da sich gerade diese Magnetfolie zudem sehr gut mechanisch bearbeiten lässt, eignet sie sich besonders für die Fertigung von 2D-Serienteilen im CNC-Cutting sowie in der Stanztechnik.

„Im Auftrag verschiedener Kunden fertigen wir daraus etwa hitzefeste Magnetelemente und -bänder mit einer Dicke von 1,0 mm für den Einsatz in Maschinenbau und Oberflächentechnik – zum Beispiel maßgefertigte Lackierabdeckungen“, sagt Peter Böhler. Da beidseitig magnetisch haftend, kann die Graviflex-Magnetfolie 200 zusätzlich verbindungstechnische Aufgaben übernehmen. Darüber hinaus eignet sich gerade diese Magnetfolie auch für die Herstellung von doppelseitig farbig beschichteten und gegebenenfalls zusätzlich bedruckten Bauelementen sowie Formteilen mit Selbstklebe-Beschichtung. In diesen Fällen kombiniert Schallenkammer verschiedene mechanische Formgebungsverfahren prozesstechnisch mit der Kaschier- und Drucktechnik.

Bauteile mit extrem hoher Haftkraft

Flexible Stanz- und Schneidteile in vielerlei Gestalt sowie auch Platten oder Streifen nach Kundenvorgabe fertigt der Zulieferer häufig auch aus der einseitig permanentmagnetischen Folie Graviflex MF 190. Sie erweist sich immer wieder als vielseitige Werkstofflösung für Bauelemente, die in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C außergewöhnlich hohe magnetische Haftkräfte aufbringen müssen. Denn in Abhängigkeit von ihrer Dicke bietet die Graviflex MF 190 enorme Haftkräfte von bis zu 850 g/cm2. Die daraus gefertigten Formteile, Bänder oder Platten können zwischen 0,8 und 6,0 mm dick sein. Sie lassen sich bei Bedarf mit einer selbstklebenden Beschichtung oder einer oberflächenschonenden Kaschierung versehen.

Mitunter wird die Magnetfolie Graviflex 190 auch zur Substitution von technischen Bauteilen aus keramischen Dauermagneten herangezogen. Peter Böhler erklärt: „Während sich Dauermagnete aus keramischen Werkstoffen nur sehr aufwändig unter Inkaufnahme hoher Werkzeugkosten herstellen lassen und wegen ihres harten, spröden Gefüges nur mit Spezialwerkzeugen bearbeitet werden können, sind wir in der Lage, die Graviflex MF 190 auf unseren Maschinen einfach und schnell zu stanzen oder schneiden.“ Für die kostengünstige Realisierung kleiner und mittlerer Losgrößen stark haftender Formteile, Maschinenelemente oder Zulieferteile sei diese Magnetfolie daher hervorragend geeignet, betont Böhler.

Zähelastisch und magnetisch

Sobald bei der Herstellung technischer Formteile neben der magnetischen Haftkraft auch elastomere Eigenschaften gefordert sind, kommt der Magnetgummi 150 oder 180 aus dem Schallenkammer-Portfolio ins Spiel. Er besteht aus einem flexiblen, gummiartigen Kunststoff mit eingelagertem Strontiumferritpulver und eignet sich sehr gut für die Fertigung zähelastischer, nachgiebiger oder stoß- und vibrationsdämpfender Bauelemente. In den Produktionslinien entstehen daraus häufig Formteile wie Ringe, Befestigungsteile oder berührungslose Kontaktgeber. Auch Leisten, Streifen oder Ronden mit hoher magnetischer Haftkraft lassen sich daraus maßgenau und splitterfrei stanzen und schneiden. Die aus dem Magnetgummi 150 oder 180 hergestellten Zulieferteile sind witterungs- und/oder alterungsbeständig und unempfindlich gegenüber Ozon, Wasserdampf sowie verdünnten Säuren und Laugen. Auch dieses Material kann als preiswerte Alternative zu keramischen Magnetwerkstoffen herangezogen werden.

Der Magnetgummi 150 oder 180 eignet sich grundsätzlich für die Herstellung von Bauelementen, die Dauertemperaturen von bis zu 100 °C aushalten, und kurzzeitigen Temperatur-Peaks von bis zu 150 °C widerstehen können. Die Länge der platten- oder bandförmigen Elemente kann bis zu 1040 mm erreichen; ihre Dicke kann variieren von 1,5 bis 8,0 mm. Zudem verarbeitet der Zulieferer diese Halbzeuge in jeweils zwei Materialvarianten. Der Magnetgummi Typ A verfügt über eine axial über die Höhe (Dicke) ausgerichtete Magnetisierung und eignet sich für Zuschnitte mit Breiten von bis zu 140 mm. Dagegen weist der Magnetgummi Typ C eine einseitige mehrpolige Flächenmagnetisierung auf und steht für Zuschnitte mit Breiten von bis zu 440 mm zur Verfügung.

Wie bei den Graviflex-Magnetfolien können beim Magnetgummi 150 oder 180 die Oberflächen der daraus hergestellten Bauelemente farbig oder zum Oberflächenschutz mit Filz beschichtet oder auch mit einem selbstklebenden Coating versehen werden. „Mit dem Magnetgummi Typ C lassen sich auch Metallteile reversibel verbinden. So lässt sich etwa ein Ablagewinkel aus Metall ohne Bohren und Schrauben an einem eisenhaltigen Untergrund – etwa am Gehäuse einer Maschine – befestigen“, erklärt der Firmenchef. Gehalten wird der Ablagewinkel durch eine Platte aus Magnetgummi, der durch die Verbindung mit dem Metall einen sogenannten Eisenrückschluss bildet. „Konkret bedeutet das beispielsweise“, so Böhler weiter: „Bei einem Stahlblech in 1,0 mm Stärke und einer Gummidicke von 2,0 mm verdoppelt sich die Haftkraft des Bauteils durch den Eisenrückschluss von 75 g/cm2 auf 155 g/cm2.“ (dk)

Magnetismus und Fertigungskompetenz

All das zeigt: Schallenkammer versteht es, sein über Jahrzehnte gewachsenes Magnet-Knowhow auf verschiedenen Gebieten der Fertigungs- und Oberflächentechnik zu verbinden. Dabei ist es in vielen Fällen die intelligente Kombination verschiedener Bearbeitungs- und Veredelungsverfahren, die zum optimalen Magnetprodukt führt. Aufgrund dieser hohen Spezialisierung empfiehlt sich das Kürnacher Unternehmen unter dem Motto „Ideen, die sich lösen lassen“ auch als Engineering-Partner für die Entwicklung innovativer Bauelemente und Formteile aus magnetischen Werkstoffen.

YouTube-Kanal Ins Bild gesetzt Ins bewegte Bild gesetzt hat Schallenkammer Magnetsysteme sein aktuelles Leistungsspektrum in einem neuen Firmenvideo im gleichnamigen YouTube-Kanal (www.youtube.com). Der etwa zweiminütige Film vermittelt einen lebendigen Eindruck über das Produkt-Portfolio und das verfahrens- und bearbeitungstechnische Angebot des Unternehmens. Exemplarisch zeigt er auch einige Praxisbeispiele für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Magnetprodukte von Schallenkammer.

2. Januar 2019