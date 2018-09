Materialflussrechner verknüpft herstellerunabhängig

Anzeige

In der Intralogistik verursachen bereits kleine Fehler im Materialfluss enorme Kosten. Bei der Modernisierung bietet sich daher der Zusammenschluss verschiedener Systeme mithilfe einer Softwarelösung an. Aus diesem Grund hat Sysmat den grafischen Materialflussrechner Matcontrol graphics für automatisierte Anlagen und Automatiklager entwickelt, der über Schnittstellen zu mehr als 20 Anlagenanbietern verfügt. So integrieren Unternehmen die Software optimal in die bestehenden Anlagen.

Wenn Anlagenverwalter neue Programme wie den Materialflussrechner in bereits eingespielte Abläufe einführen, sind Aufgabenbereiche genau zu definieren. Beispielsweise nutzen Unternehmen die bereits vorhandenen ERP- und WMS-Systeme für die Verwaltung, der Materialflussrechner hingegen übernimmt die Anlagensteuerung und stellt wichtige Zusatzfunktionen für die Optimierung des Materialflusses bereit. Durch die Visualisierung der Prozesse auf einer grafischen Oberfläche im Materialflussrechner erkennen Anwender außerdem Fehler und Verbesserungspotenziale in der Produktionskette. Sysmat bietet auch eine Inhouse-Inbetriebnahme an. Dabei übernehmen sie verschiedene Vortests der neuen Software, um mögliche Fehler und Probleme bereits im Voraus auszuschließen. Das verkürzt zudem die Zeit, die Unternehmer sonst für die Einpflegung der Software benötigen.

