Der internationalen Einkaufsverband wählt

Die International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) – Weltdachorganisation der nationalen Einkäuferverbände – hat in ihrer virtuellen Sitzung am 24. November 2020 ihr Leitungsgremium neu gewählt. Heinz Pechek, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (BMÖ), wurde als einer von drei Vertretern Europas für die Periode 2021 bis 2023 berufen. Für Pechek ist dies die zweite internationale Auszeichnung nach der Verleihung des Lewis E. Spangler Awards vor vier Jahren. (sd)